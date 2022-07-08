مأساة قبل العيد.. حادث مروع ينهي حياة أسرة كاملة من 7 أفراد جنوبي مصر (شاهد)

قبل أقل من يومين فقط على عيد الأضحى المبارك، لقي أستاذ جامعي مصري وزوجته وأبناؤه الخمسة مصرعهم إثر حادث سير مروع وقع في محافظة سوهاج جنوب العاصمة القاهرة، أمس الخميس.

وأفاد شهود عيان لوسائل إعلام مصرية بأن الحادث وقع بين سيارة ملاكي كان يقودها الحسيني محمد عبد النعيم الأستاذ بقسم الفيزياء في كلية العلوم بجامعة الأزهر في أسيوط، وسيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي.

كانوا في طريقهم لقضاء أجازة عيد الأضحي ببلدتهم .. حادث على طريق أسيوط – سوهاج الصحراوي

مصرع خمسة من أسرة واحدة الدكتور الحسينى محمد عبد النعيم بقسم الفيزياء بكلية العلوم بأسيوط وزوجته فاتن عبدالنعيم واولادها الخمسة محمود ومحمد 10 سنوات ، وأحمد 16 عاماً ، ويزن ورغدة الحسينى 12 عام pic.twitter.com/ZS6Y5DHeRD — أنا بنت الدوله ⚔ 🇪🇬 ✌ (@love1_egypt) July 8, 2022

وكان الدكتور الحسيني يصطحب أسرته متجهًا إلى مسقط رأسه للاحتفال مع العائلة بعيد الأضحى إلا أن حادث التصادم أودى بحياة الأسرة بالكامل، ولم ينجُ أيًا منهم.

وكانت مديرية أمن سوهاج تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي ووقوع وفيات.

وتسبب الحادث في صدمة كبيرة بين زملاء وتلاميذ الأستاذ الراحل، وعبروا عن حزنهم الشديد للحادث المفاجئ عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كتب محمد الأمير أحد أقارب الأستاذ الراحل قائلًا “فقدت العائلة أحد أبنائها النابغين الأستاذ الدكتور الحسيني عبد النعيم داود أستاذ الفيزياء النووية بجامعة الأزهر هو وزوجته وأبناؤه الخمسة”.

وكتب أحد زملائه ويدعى مصطفى بكر “أشهد الله انه كان إنسان طيب القلب حسن الخلق ويسعي دائماً في فعل الخير منذ معرفتي به من ٢٠ سنة، أرجو من حضراتكم أن تدعوا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يجعل الله عيدهم في الفردوس الأعلي”.

وغرد حساب لفتاة تدعي ماجدة “يوم حزين وأليم وفاة الدكتور الحسيني محمد عبد النعيم نصير الأستاذ بجامعة الأزهر بأسيوط، وزوجته وأبنائه”.

يشار إلى أن النيابة العامة انتقلت إلى موقع الحادث للمعاينة والوقوف على ملابساته وقررت نقل الجثامين إلى التشريح تمهيدًا للتصريح بالدفن بعد استبعاد أي شبه جنائية.

وكان أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط فاز قبل يومين من وفاته بعضوية مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة الأزهر بأسيوط، وانهالت عليه التبريكات والتهنئة من قبل أعضاء هيئة التدريس لتتحول بين عشية وضحاها إلى نعي ومواساة وترحم على فقدانه.