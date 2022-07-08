عضو لجنة العفو الرئاسي بمصر: نعاني من بطء الإجراءات ونطمح للإفراج عن المعتقلين من التيارات كافة (فيديو)

قال عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر المحامي طارق العوضي، إن أعداد المعتقلين المفرج عنهم اليوم هي الأكبر منذ 8 سنوات.

وأضاف العوضي لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن اللجنة مستمرة في عملها، وأنها تطمح إلى الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي من مختلف التيارات السياسية والمستقلين.

وأعلن العوضي، الخميس، بدء تنفيذ إفراجات قضائية وشرطية بحق 60 من سجناء الرأي، بالإضافة إلى موظفين بشركات تأمين محبوسين وعددهم 18.

وأكد العوضي للجزيرة مباشر أن المفرج عنهم لن يُعاد تدويرهم ضمن قضايا أخرى، مشيرًا إلى الإعلان عن قائمة جديدة من المفرج عنهم خلال الأسبوعين المقبلين.

وكشف العوضي عن معاناة اللجنة من البيروقراطية وبطء إجراءات التعامل مع ملفات المعتقلين، موضحًا أن أعداد المفرج عنهم حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الطموحات، لافتا إلى استمرار اللجنة في الضغط على السلطات من أجل الإفراج عن مزيد من المحتجزين.

وقدّر العوضي أعداد المفرج عنهم بقرارات إخلاء سبيل من النيابة بأكثر من 500، وقال إن 7 منظمات حقوقية تطوعت بتجميع أعداد المعتقلين واستقبال طلبات الأهالي، مشيرًا إلى أن المنظمات أرسلت للجنة 2400 اسم، منهم 300 من السجناء الجنائيين.

القائمة الأكبر منذ إعادة تفعيل لجنة العفو.. الإفراج عن عشرات المعتقلين في مصر لتخطي الحجب | https://t.co/iIkbEsH0Fihttps://t.co/HpYKICD5cY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 7, 2022

وبشأن صحفي الجزيرة مباشر هشام عبد العزيز الذي يعاني من تدهور في سمعه وبصره مع استمرار حبسه للعام الرابع، أكد العوضي أنه يتحدث إلى المسؤولين عن حالة الزميل هشام يوميًا، وكذلك عن المحامي عمرو إمام، وأن المسؤولين يؤكدون أن الحالتين قيد الدراسة.

واختتم العوضي مداخلته بالقول “لسنا على مستوى طموحات الناس وطموحاتي بشكل شخصي، لكن هناك عملًا على الأرض وهناك معتقلون يخرجون بالفعل”، مؤكدًا أن اللجنة مستمرة في عملها طالما أن هناك معتقلين يفرج عنهم.

وفي أبريل الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014 إلى حوار وطني رحبت به قطاعات عديدة في معارضة الداخل مقابل تحفظات من نظيرتها بالخارج.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، من أبرزهم المعارضون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين) والناشط اليساري حسام مؤنس.

وانطلق الحوار الوطني بمصر، الثلاثاء، وسط مطالبات الحاضرين في الجلسة الافتتاحية بأهمية استمرار الإفراجات، وتأكيد منسق الحوار ضياء رشوان أن هناك أخبارًا “سارة” في هذا الصدد الأيام المقبلة.