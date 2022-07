أُحرقوا أحياء ودُفنوا تحت موقف سيارات.. الكشف عن مجزرة إسرائيلية بحق جنود مصريين خلال حرب 67

كشف الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 20 جنديًا مصريًا أُحرقوا أحياء ودُفنوا في مقبرة جماعية مجهولة مقام عليها الآن حديقة عامة في إسرائيل.

وكتبت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -حيث يعمل ميلمان- في بداية تحقيقها “موقف السيارات المجاور لحديقة (ميني إسرائيل) من أكثر المواقف ازدحامًا في البلاد، لكن لم يعرف أي زائر حتى يومنا هذا ما الذي يختبئ تحته”.

وتابعت “هناك مقبرة جماعية بجثث مقاتلي الكوماندوز المصريين الذين قتلوا في حرب الأيام الستة (حرب يونيو/حزيران 1967)، الآن انكشف السر: هكذا قُتل واختفى جنود عبد الناصر. إليكم القصة الكاملة”.

وفي سلسلة تغريدات على صفحته بتويتر، كتب ميلمان مراسل يديعوت أحرونوت “بعد 55 عامًا من الرقابة المشددة، يمكنني أن أكشف أن ما لا يقل عن 20 جنديًا مصريًا قد أُحرقوا أحياء ودفنوا من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي في مقبرة جماعية لم يتم وضع علامات عليها في اللطرون (على الطريق بين القدس ويافا) في مخالفة لقوانين الحرب، خلال حرب الأيام الستة”.

2/7 Days before the war Egypt's Nasser signed a defense pact with Jordan's Hussein. Egypt deployed 2 commando battalions in the West Bank near Latrun, which was no man's land. Their mission was to raid inside Israel and take over Lod and a nearby military airfields>>> — Yossi Melman (@yossi_melman) July 7, 2022

وأضاف “قبل أيام من الحرب، كان قد وقع رئيس مصر جمال عبد الناصر اتفاقية دفاع مع الملك حسين ملك الأردن، ونشرت مصر كتيبتين من الكوماندوز في الضفة الغربية بالقرب من منطقة اللطرون المتناع عليها، وكانت مهمتهم الهجوم داخل إسرائيل والاستيلاء على اللد والمطارات العسكرية القريبة”.

وتابع “وقع تبادل إطلاق النار مع جنود الجيش الإسرائيلي وأعضاء كيبوتس نحشون (تجمع زراعي تعاوني). وهربت بعض القوات المصرية، وأُخذ بعضهم أسرى، وقاتل بعضهم بشجاعة. وعند نقطة معينة، أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي قذائف هاون وأضرمت النيران في آلاف الدونمات غير المزروعة من الأدغال البرية في الصيف الجاف”.

ونقل الصحفي الإسرائيلي عن زين بلوخ (90 عامًا) الذي كان في ذلك الوقت القائد العسكري لكيبوتس نحشون قوله “لقد انتشر الحريق سريعًا في الأدغال الحارة والجافة، ولم يكن لديهم فرصة للهروب”.

פרסום ראשון: כך נהרגו, נקברו והועלמו חייליו המובחרים של נאצר, מתחת למקום שיהפוך לחניית אחד הפארקים הפופולריים בישראל עם @itay_il המעולהhttps://t.co/E4cq0u5HK7

@YediotAhronot — Ronen Bergman (@ronenbergman) July 8, 2022

وأضاف الصحفي مواصلًا النقل عن بلوخ “في اليوم التالي جاء جنود من الجيش الإسرائيلي مجهزين بجرافة إلى مكان الحادث وحفروا حفرة ودفعوا جثث المصريين وغطوها بالتربة”.

وتابع ميلمان “بلوخ وبعض أعضاء كيبوتس نحشون شاهدوا برعب الجنود (الإسرائيليين) وهم ينهبون ممتلكات المصريين الشخصية ويتركون المقبرة الجماعية بدون أية علامات”.

4/7 At least 20 Egyptian soldiers died in the bush fire "the fire spread quickly in the hot and dry bush, and they have no chance to escape" I was told by Zeen Bloch (now 90 years) who was the military commander of Nachshon, a left-wing Kibbutz>>> pic.twitter.com/MZezYpb21m — Yossi Melman (@yossi_melman) July 7, 2022

واستطرد “الآن وبعد رفع الرقابة العسكرية يقول بلوخ إن حجاب الصمت يناسب الجميع. فالقلة ممن عرفوا الحادث لم يرغبوا في الحديث عنه، شعرنا بالخجل. ولكن قبل كل شيء كان ذلك قرار الجيش الإسرائيلي في خضم الحرب”.

وأكد الصحفي أن الوثائق العسكرية الإسرائيلية الرسمية غير السرية تحذف مأساة اللطرون.

6/7 Now lifting military censorship Block adds that "the veil of silence suited everybody. The few who knew didn't want to talk about it. We were ashamed. But above all it was IDF decision in the heat of the war". Official military documents unclassified omit the Latrun tragedy — Yossi Melman (@yossi_melman) July 7, 2022

واختتم بالقول حدثت كل أنواع الرعب في الحروب، وفي الحروب الإسرائيلية العربية ارتكب الطرفان جرائم حرب. ولكن في خضم تقديم إسرائيل نفسها كدولة ديمقراطية، فهي تتعمد إخفاء الأحداث التاريخية المزعجة في كثير من الأحيان بذريعة (الأمن القومي). الديمقراطية الحقيقية يجب أن تواجه ماضيها”.

ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي أو أي جهة إسرائيلية رسمية تعقيبًا فوريًا على ما ذكره ميلمان والذي تناقلته جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية تقريبًا.