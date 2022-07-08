التلفزيون الياباني يعلن وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق نار (فيديو)

أعلن التلفزيون الياباني مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بعد إصابته في إطلاق نار صباح اليوم الجمعة خلال إلقائه كلمة بالحملة الانتخابية لمرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي بمدينة نارا غربي البلاد.

وقال مسؤول كبير في الحزب الليبرالي الديموقراطي إن آبي توفي في مستشفى في منطقة نارا حيث كان يتلقى العلاج، وفق هيئة البث اليابانية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الهيئة بإصابة آبي في الصدر جراء إطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمة في التجمع الانتخابي، وقال رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا إن حالة شينزو آبي حرجة. وقالت وسائل إعلام يابانية إن كيشيدا علق حملته الانتخابية وعاد إلى طوكيو بعد إعلان إصابة آبي.

وسُمع دوي إطلاق أعيرة نارية بينما كان “آبي” يدلي بخطاب في إطار حملة انتخابية خارج محطة للقطارات، حسبما أفادت هيئة البث اليابانية.

وقالت الهيئة إن المهاجم أطلق النار على آبي ببندقية من الخلف، وإنه تم اعتقاله على الفور، بينما نقل رئيس الوزراء السابق إلى المستشفى فاقدًا الوعي ومصابًا بسكتة قلبية، فيما ذكرت وسائل إعلام يابانية أنه لا يظهر أي مؤشرات حيوية بعد هذا الهجوم.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن المشتبه في إطلاقه النار على شينزو آبي هو عضو سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية، واستخدم بندقية يدوية الصنع في الهجوم.

وقالت مصادر في الشرطة لقناة (إن إتش كيه) العامة إن المشتبه به يبدو في الأربعينيات من عمره وإنه تمت مصادرة السلاح، ونقلت وسائل إعلام يابانية أن منفذ عملية إطلاق النار أبلغ الشرطة بأنه كان يشعر بالاستياء تجاه آبي وكان ينوي قتله، لكنه لم يكن مدفوعًا بالكراهية ضد معتقداته السياسية.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو للصحفيين “أيا كان السبب، لا يمكن التسامح مع عمل همجي من هذا النوع ونحن ندينه بشدة”. من جانبها، قالت وزارة الداخلية اليابانية إنه لا توجد خطة لتأجيل أو تغيير موعد انتخابات مجلس الشيوخ الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تجري اليابان انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي (الحاكم) نصرًا واسعًا.

وتطبق اليابان واحدًا من أشد القوانين صرامة في مراقبة الأسلحة في العالم، وإجراءات الحصول على ترخيص بندقية طويلة ومعقدة، وعدد القتلى في حوادث إطلاق نار في هذا البلد الذي يضم 125 مليون نسمة، ضئيل جدا.

صدمة أمريكية

من ناحيته، أعرب سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل الجمعة عن “حزنه وصدمته” لإطلاق النار على آبي، وقال “نشعر بالحزن والصدمة لإطلاق النار على آبي الذي كان زعيما بارزا لليابان وحليفا لا يتزعزع للولايات المتحدة”.

وأكد إيمانويل أن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي يدعوان من أجل سلامة آبي وعائلته وشعب اليابان.

أطول رئيس وزراء بقاء في المنصب

وشينزو آبي وهو أطول رئيس وزراء في اليابان بقاء في المنصب، تولّى رئاسة الوزراء لأول مرة في عام 2006 وكان أصغر من تولى المنصب في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وبعد عام شهد فضائح سياسية وغضب الناخبين بسبب فقد سجلات خاصة بمعاشات التقاعد وهزيمة تكبدها حزبه الحاكم في الانتخابات، استقال آبي معللًا قراره لاعتلال صحته.

وتولى المنصب من جديد في 2012 ثم تنحى في 2020 أيضًا لاعتلال صحته، وظل حاضرًا ومهيمنًا على الحزب الليبرالي الديمقراطي الحر الحاكم إذ يسيطر على أحد فصائله الأساسية.