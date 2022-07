أبرز ردود الفعل الدولية على اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

اغتيل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي (67 عامًا) -أطول رئيس وزراء ياباني بقاء في سدة الحكم- بعد إطلاق النار عليه أثناء قيامه بحملة لانتخابات برلمانية.

وكان آبي قد سعى إلى انتشال الاقتصاد الياباني من انكماش مزمن عن طريق انتهاج سياسة جريئة أطلق عليها اسم “آبينوميكس” أو (اقتصادات آبي)، كما سعى إلى تعزيز قدرات الجيش ومواجهة النفوذ المتنامي للصين.

وفيما يلي سرد لبعض ردود الفعل حتى الآن:

الولايات المتحدة الأمريكية

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إحساسه “بالصدمة والغضب والحزن العميق” إثر اغتيال شينزو آبي الذي قتل بالرصاص أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي.

وأكد بايدن في بيان “هذه مأساة لليابان ولجميع من يعرفونه”، مضيفًا “تقف الولايات المتحدة إلى جانب اليابان في لحظة الحزن هذه. أتقدم بالتعازي العميقة لأسرته”.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اغتيال آبي “الزعيم صاحب الرؤية”.

وأكد خلال لقائه نظيريه الياباني والكوري الجنوبي على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا أن آبي “رفع العلاقات بين بلدينا والولايات المتحدة واليابان إلى أعلى المستويات”.

الصين

قال المتحدث باسم السفارة الصينية في اليابان “أسهم آبي في تحسين العلاقات الصينية اليابانية خلال فترة حكمه. نعرب عن تعازينا في وفاته ومواساتنا لأسرته”.

فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “فقدت اليابان رئيس وزراء عظيمًا كرس حياته لبلاده، وعمل على ضمان استتباب النظام في العالم”.

بريطانيا

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون على تويتر “أنباء محزنة بشكل لا يصدق عن شينزو آبي.. سوف يتذكر العديد من الأشخاص قيادته العالمية في الأوقات العصيبة. قلبي مع عائلته وأصدقائه والشعب الياباني”.

Incredibly sad news about Shinzo Abe. His global leadership through unchartered times will be remembered by many. My thoughts are with his family, friends and the Japanese people. The UK stands with you at this dark and sad time. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 8, 2022

ألمانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه “مذهول ويشعر بحزن عميق”، وكتب على تويتر قائلًا “نقف عن قرب إلى جانب اليابان حتى في هذه الأوقات العصيبة”، معربًا عن تعاطفه العميق مع أسرة آبي.

Das tödliche Attentat auf @AbeShinzo macht mich fassungslos und tieftraurig. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, meinem Kollegen Fumio @kishida230 und unseren japanischen Freundinnen und Freunden. Wir stehen auch in diesen schweren Stunden eng an der Seite Japans. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 8, 2022

إيطاليا

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي “أصيبت إيطاليا بالصدمة جراء هذا الهجوم المرعب، الذي ضرب اليابان والنقاش الديمقراطي الحر. لقد كان آبي بطلًا عظيمًا للحياة السياسية في اليابان والعالم خلال العقود الأخيرة بفضل روحه الابتكارية ورؤيته الإصلاحية. تتقدم إيطاليا بتعازيها لأسرته وللحكومة وللشعب الياباني بأسره”.

تايوان

قالت رئيسة تايوان تساي إينغ ون “لم يفقد المجتمع الدولي زعيمًا مهمًا فحسب، وإنما فقدت تايوان أيضًا صديقًا مهمًا ومقربًا. تايوان واليابان دولتان ديمقراطيتان يحكمهما القانون. تدين حكومتنا بشدة الأعمال العنيفة وغير القانونية”.

كوريا الجنوبية

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول “أبعث بالتعازي للأسرة المنكوبة وللشعب الياباني الذي فقد أطول رئيس وزراء بقاء في المنصب وسياسيًا محترمًا في التاريخ الدستوري لليابان”.

أستراليا

قال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز إن “نبأ الوفاة المأساوية لشينزو آبي كان مدمرًا.. كان آبي أحد أقرب الأصدقاء لأستراليا على الصعيد العالمي.. وبرزت اليابان تحت قيادته كأحد أكثر شركاء أستراليا تشابهًا في التفكير في آسيا. هذا إرث يمتد لليوم”.

روسيا

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مقتل شينزو آبي “خسارة لا تعوض”.

وقال بوتين في برقية تعزية وجهها إلى والدة شينزو آبي وأرملته، حسب بيان الكرملين “أتمنى لكم الشجاعة في مواجهة هذه الخسارة الفادحة التي لا يمكن تعويضها”، وأضاف أن “ذكريات جميلة لهذا الرجل الرائع ستبقى إلى الأبد في قلوب من عرفوه”.

الاتحاد الأوربي

استنكرت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين في تغريدة “القتل الجبان والوحشي” لآبي الذي وصفته بأنه “ديمقراطي عظيم ومدافع عن نظام عالمي متعدد الأطراف” شكل الاعتداء عليه “صدمة للعالم بأسره”.

A wonderful person, great democrat and champion of the multilateral world order has passed away. I mourn with his family, his friends and all the people of Japan. This brutal and cowardly murder of @AbeShinzo shocks the whole world. pic.twitter.com/ztSJnlDsi6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 8, 2022

حلف شمال الأطلسي

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في تغريدة أنه “صدم بعمق للجريمة الدنيئة” التي يمثلها اغتيال آبي “المدافع عن الديمقراطية، وصديقي وزميلي منذ سنوات”.

Deeply saddened by the heinous killing of Shinzo Abe, a defender of democracy and my friend & colleague over many years. My deepest condolences to his family, PM @kishida230 & the people

of #NATO’s partner #Japan at this difficult time. pic.twitter.com/8rtdb0G11S — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 8, 2022

هولندا

وصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الهجوم بـ”الجبان”، وقال إن أفكاره مع محبي آبي والشعب الياباني.

وقال “خلال الاجتماع الحكومي توقفنا لنفكر بهذا اليوم الأسود للديمقراطية اليابانية. لدي ذكريات جميلة عن صداقتنا، والعمل الذي قمنا به معًا”.

تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “أشعر بحزن عميق لخسارة صديقي آبي، رئيس الوزراء الياباني السابق، في هجوم مسلح. أندد بالذين نفذوا هذا الهجوم المشين”.

أوكرانيا

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعازيه لعائلة شينزو آبي.

وكتب في تغريدة “أنباء مروعة عن الاغتيال الوحشي لرئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي. أتقدم بأحر التعازي لأسرته ولشعب اليابان في هذا الوقت العصيب. هذا العنف المشين ليس له مبرر”.

Horrible news of a brutal assassination of former Prime Minister of Japan Shinzo Abe. I am extending my deepest condolences to his family and the people of Japan at this difficult time. This heinous act of violence has no excuse. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2022

الهند

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن يوم حداد وطني تكريمًا لآبي.

وكتب على تويتر “أشعر بالصدمة والحزن بدرجة لا توصف، إزاء الموت المأسوي لأحد أعز أصدقائي، شينزو آبي”.

शिंजो आबे जी के निधन से जापान और विश्व ने एक महान विजनरी व्यक्तित्व को खो दिया है। मैंने भी अपना एक बहुत करीबी दोस्त खोया है।

अपने दोस्त शिंजो आबे जी को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि… https://t.co/s3nNy1Jim3 — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2022

سنغافورة

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ إن آبي “صديق كبير لسنغافورة. أنا مصدوم لمعرفة أن رئيس وزراء اليابان السابق تعرض لإطلاق نار في نارا هذا الصباح. هذا عمل مجنون”.

اليونان

أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن “غضبه” من “القتل الوحشي” مشيرًا إلى “حدث مأسوي يهزّنا جميعًا”.

مصر

عزّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق.

وقال “لقد كان شينزو آبي صديقًا مخلصًا لمصر محبًا لها داعمًا لها في كلّ الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية في عهده تطوّرًا غير مسبوق على جميع الأصعدة”.