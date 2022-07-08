بعد اغتيال شينزو آبي.. تعرف إلى أهم أحداث العنف ضد سياسيين في اليابان

توفي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وهو واحد من أكثر الشخصيات السياسية تأثيرًا في اليابان خلال العصر الحديث، الجمعة، بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء حملة انتخابية.

وأحدث إطلاق النار على آبي صدمة في اليابان ودول العالم وسط تنديد واسع بالحادث.

وتعد الهجمات الدامية على شخصيات وطنية أمرًا نادر الحدوث في تاريخ ما بعد الحرب في اليابان، وفيما يلي سرد لبعض هذه الهجمات: