2.5 مليون دولار تبرعات لرضيع فقد والديه بهجوم شيكاغو.. والمنفّذ “فكر جديًّا” في تكرار جريمته (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية أن منفّذ الهجوم المسلّح الذي وقع يوم الاثنين، واستهدف مشاركين في عرض بمناسبة عيد الاستقلال في هايلاند بارك قرب شيكاغو قرب شيكاغو، “فكّر جدّيًّا” في تنفيذ هجوم آخر في مدينة قريبة.

وأفاد موقع لجمع التبرّعات عبر الإنترنت أن حملة لمساعدة طفل في عامه الثاني قُتل والداه بالهجوم، جمعت حتى عصر أمس الأربعاء تبرّعات تجاوزت قيمتها 2.5 مليون دولار.

وقال مسؤول في الشرطة، إن روبرت كريمو (21 عاما) اعترف للمحقّقين بأنه فرّ بعد الهجوم إلى ماديسون -المدينة الواقعة في ولاية ويسكونسن المجاورة- حيث “شاهد احتفالات أخرى وفكّر جدّيًّا في استخدام السلاح الذي كان بحوزته في السيارة لتنفيذ هجوم آخر”.

وقال مسؤول في شرطة هايلاند بارك بولاية إيلينوي (شمال) إن المتهم روبرت كريمو، لم يخطّط لتنفيذ هذا الهجوم الثاني، خلافًا للهجوم الأول الذي حضّر له منذ أسابيع عدة.

والهجوم المسلّح الذي أسفر عن سقوط 7 قتلى ونحو 30 من الجرحى، وقع في هايلاند بارك وهي ضاحية فارهة تقع على ضفاف بحيرة ميشيغان، ويبلغ عدد سكّانها 30 ألف نسمة.

ونفّذ كريمو هجومه بأن صعد إلى سطح محل تجاري يشرف على مسار العرض وأطلق النار على المشاركين فيه من بندقية اشتراها بصورة قانونية.

وبعد إلقاء القبض عليه مساء الاثنين قرب شيكاغو، استجوبته شرطة هايلاند بارك حيث قدّم إفادة طوعية للمحقّقين اعترف فيها بأفعاله خلال مثوله أمام قاضٍ في جلسة عقدت عبر الفيديو، ورفض القاضي الإفراج بكفالة عن المتّهم نظرًا إلى خطورة التّهم الموجّهة إليه.

There are no words. Both parents of this lost toddler from the #Highland Park mass shooting – Irina Levberg and Kevin McCarthy – were amongst the murdered.

May their memories be a blessing and may G-d watch over their orphaned baby 💔 pic.twitter.com/tqNIca8t64

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) July 5, 2022