القائمة الأكبر منذ إعادة تفعيل لجنة العفو.. الإفراج عن عشرات المعتقلين في مصر

أعلن عضوان بلجنة العفو الرئاسي في مصر، الخميس، بدء التنفيذ لإجراء إفراجات قضائية وشرطية بحق 78 من سجناء الرأي.

وقال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو في بيان “تم صدور قائمة بأسماء جارٍ الإفراج عنهم اليوم في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير”.

وتضم القائمة، وفق البيان، 60 اسمًا في عدة سجون مصرية”.

في سياق متصل أكد عضو اللجنة المحامي طارق العوضي في بيان أن “من بدأت إجراءات الإفراج عنهم: 23 من سجن طرة، و26 من سجن أبي زعبل، و8 من سجن القناطر (بالقاهرة الكبرى)، و1 من سجن المنيا (وسط)، و2 من سجن مركزي (لم يعلن اسمه) “.

وأشار إلى أنه “سيتم كذلك الإفراج اليوم عن جميع موظفي شركات التأمين المحبوسين وعددهم 18”.

وأكد العوضي أن “هذا هو خروج أكبر قائمة للعفو منذ إعادة تفعيل اللجنة بقرار رئاسي في 26 أبريل/نيسان الماضي”.

ولم يقدم عضوا اللجنة تفاصيل عن المنتظر الإفراج عنهم وقضاياهم.

من جهته، نشر المحامي خالد علي قائمة من 99 اسمًا صدرت قرارات من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم.

وفي أبريل الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014 إلى حوار وطني رحبت به قطاعات عديدة في معارضة الداخل مقابل تحفظات من نظيرتها بالخارج.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، من أبرزهم المعارضون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين) والناشط اليساري حسام مؤنس.

وانطلق الحوار الوطني بمصر، الثلاثاء، وسط مطالبات الحاضرين في الجلسة الافتتاحية بأهمية استمرار الإفراجات وتأكيد منسق الحوار ضياء رشوان أن هناك أخبارًا “سارة” في هذا الصدد الأيام المقبلة.