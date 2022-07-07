السيسي منتقدًا كثرة برامج الطبخ في الإعلام المصري: هل نحتاج إلى من يعلمنا كيف نأكل؟ (فيديو)

انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كثرة برامج الطبخ على القنوات المصرية متسائلًا: هل نحتاج بالفعل إلى من يعلمنا كيف نأكل؟

وفي حديثه أثناء افتتاح مشروعات مصر الرقمية، أمس الأربعاء، قال السيسي إنه كلما بحث في القنوات المصرية وجد مطبخًا، مؤكدًا أنه ليس ضد هذه البرامج ولكن التنويع ضروري.

وفي سياق حديثه عن أهمية التركيز على تعليم الطلاب والطالبات التكنولوجيا والثقافة وتوظيف وسائل الإعلام للمساعدة على ترسيخ ذلك، أشاد السيسي ببرنامج “العباقرة” قائلًا إن البرنامج استطاع خلال سنوات قليلة أن يلقي الضوء على أشياء مهمة وأن يطور من مضمونه.

وبرنامج “العباقرة أصحاب” هو من برامج مسابقات من تقديم الروائي والإعلامي عصام يوسف، وتدور فكرته في إطار مسابقة تشويقية، بحيث تتحول كل إجابة صحيحة عن أحد أسئلة المسابقة إلى مبالغ مالية في “خزنة البنك الأهلي المصري” خصصها البنك لدعم أبطال مصر الرياضيين.

وافتتح السيسي عددًا من مشروعات مصر الرقمية الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضمن إطلاق منصة مصر الرقمية، وتم ذلك عبر الفيديو كونفرانس، وشمل محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير.

كما افتتح مركز البيانات الدولي بالقاهرة، والمدارس المصرية للاتصالات والتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.