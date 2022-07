إيران تعلن احتجاز دبلوماسيين أجانب بينهم بريطاني بتهمة التجسس.. ولندن تنفي

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأنّ الحرس الثوري أوقف، بتهمة التجسّس دبلوماسيين أجانب بينهم نائب السفير البريطاني، لكن لندن نفت توقيف أيّ من دبلوماسييها في إيران.

وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن استخبارات الحرس الثوري اعتقلت دبلوماسيين في سفارات أجنبية كانوا يتجسسون في إيران، مشيرة إلى أن من هؤلاء بريطانيا تم طرده لاحقًا من البلاد.

وأوضحت الوكالة أن الدبلوماسي البريطاني الذي تم توقيفه هو (جيل ويتاكر) نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية في إيران. وذكرت أن نائب السفير البريطاني “طُرد من البلاد بعد أن قدم اعتذارًا”.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن استخبارات حرس الثورة رصدت قيام نائب السفير البريطاني لدى طهران بأنشطة استخبارية قرب موقع المناورات الصاروخية في البلاد.

Absolutely. He is not even posted in Iran anymore! https://t.co/EBX3oJkRsz

— Samuel Heath (@UKspoxUSA) July 6, 2022