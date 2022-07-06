سياسة|أوكرانيا

مع تقدم الروس.. سلطات أوكرانيا تدعو سكان سلوفيانسك للرحيل بعد تعرّضها لقصف كثيف

مدينة سلوفيانسك تتعرض لقصف كثيف من القوات الروسية (رويترز)
6/7/2022-|آخر تحديث: 6/7/202204:57 PM (مكة المكرمة)

دعت السلطات الأوكرانية سكان سلوفيانسك -هدف موسكو الحالي- إلى إخلاء المدينة التي تتعرض لقصف كثيف من القوات الروسية، في وقت تواصل هذه القوات تقدمها في إقليم دونباس اليوم الأربعاء.

وقال حاكم منطقة دونيتسك متوجهًا بحديثه إلى سكان مدينة سلوفيانسك “نصحيتي الكبرى، ارحلوا!” مضيفًا “لم يمر يوم منذ أسبوع من دون قصف”.

وكان قد أعلن قبلها بساعات قليلة سقوط قتيلين و7 جرحى في ضربات استهدفت سوق المدينة.

ومع سقوط ليسيتشانسك يوم الأحد، باتت القوات الروسية تسيطر على الجزء الأكبر من منطقة لوهانسك، وتسعى الآن إلى السيطرة على منطقة دونيتسك، لتحتل بذلك كل إقليم دونباس الذي يسيطر على أجزاء منه انفصاليون موالون لموسكو منذ 2014.

وقال حاكم لوهانسك، مساء أمس الثلاثاء “تدور معارك عنيفة قرب ليسيتشانسك، القوات الروسية تحاول باستمرار إقامة ممرات لنقل مزيد من العتاد باتجاه دونيتسك.

وباتت سلوفيانسك التي كانت تضم 100 ألف نسمة قبل الحرب، وكراماتورسك تاليًا، النقطتين الساخنتين الجديدتين في المعارك.

وكانت القوات الروسية، أمس الثلاثاء، على مسافة نحو 10 كيلومترات من مدينة سيفيرسك التي تتعرض للقصف منذ أيام عدة، وعلى مسافة 50 كيلومترًا تقريبا من سلوفيانسك.

وفي ظل هذه الأجواء، اختُتم أمس الثلاثاء مؤتمر دولي انطلق الاثنين في سويسرا، لمحاولة رسم معالم عملية الإعمار في أوكرانيا التي تُقدّر كييف كلفتها بنحو 750 مليار دولار.

تراجع صادرات الحبوب

من ناحية أخرى، قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن صادرات الدولة من الحبوب تراجعت بنسبة 68.5% على أساس سنوي إلى 163 ألف طن في الأيام الستة الأولى من يوليو/تموز، الشهر الأول من الموسم الجديد 2022-2023.

وسجلت صادرات الحبوب في الموسم 2021-2022 -الذي انتهي في 30 يونيو/حزيران- ارتفاعًا بنسبة 8.5% إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بشحنات قوية قبل العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

وتراجعت بشدة صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب، نظرًا لإغلاق موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وهو الطريق الرئيسي للشحن، مما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من نقص الغذاء في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة أن الصادرات في يوليو شملت 128 ألف طن من الذرة، و24 ألف طن من القمح، و10 آلاف طن من الشعير.

وأعلنت الحكومة أن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة بحصاد قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021، بسبب فقد الأراضي لصالح القوات الروسية وتراجع الإنتاج.

المصدر : وكالات