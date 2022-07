مع تقدم الروس.. سلطات أوكرانيا تدعو سكان سلوفيانسك للرحيل بعد تعرّضها لقصف كثيف

دعت السلطات الأوكرانية سكان سلوفيانسك -هدف موسكو الحالي- إلى إخلاء المدينة التي تتعرض لقصف كثيف من القوات الروسية، في وقت تواصل هذه القوات تقدمها في إقليم دونباس اليوم الأربعاء.

وقال حاكم منطقة دونيتسك متوجهًا بحديثه إلى سكان مدينة سلوفيانسك “نصحيتي الكبرى، ارحلوا!” مضيفًا “لم يمر يوم منذ أسبوع من دون قصف”.

وكان قد أعلن قبلها بساعات قليلة سقوط قتيلين و7 جرحى في ضربات استهدفت سوق المدينة.

The Ukrainian city of Sloviansk, widely seen as Russia's next target after the fall of Lysychansk, came under heavy fire late Tuesday. More: https://t.co/1a37gYEMNq pic.twitter.com/i6XqaolRvW

ومع سقوط ليسيتشانسك يوم الأحد، باتت القوات الروسية تسيطر على الجزء الأكبر من منطقة لوهانسك، وتسعى الآن إلى السيطرة على منطقة دونيتسك، لتحتل بذلك كل إقليم دونباس الذي يسيطر على أجزاء منه انفصاليون موالون لموسكو منذ 2014.

وقال حاكم لوهانسك، مساء أمس الثلاثاء “تدور معارك عنيفة قرب ليسيتشانسك، القوات الروسية تحاول باستمرار إقامة ممرات لنقل مزيد من العتاد باتجاه دونيتسك.

Last night a russian missile destroyed the Hryhoriy Skovoroda Pedagogical University in Kharkiv together with the monument to its patron.A quote by Skovoroda was written on the wall behind the statue: "We will build a better world, we will make a brighter day come." Yes, we will! pic.twitter.com/i5wO5EtFVx

وباتت سلوفيانسك التي كانت تضم 100 ألف نسمة قبل الحرب، وكراماتورسك تاليًا، النقطتين الساخنتين الجديدتين في المعارك.

وكانت القوات الروسية، أمس الثلاثاء، على مسافة نحو 10 كيلومترات من مدينة سيفيرسك التي تتعرض للقصف منذ أيام عدة، وعلى مسافة 50 كيلومترًا تقريبا من سلوفيانسك.

وفي ظل هذه الأجواء، اختُتم أمس الثلاثاء مؤتمر دولي انطلق الاثنين في سويسرا، لمحاولة رسم معالم عملية الإعمار في أوكرانيا التي تُقدّر كييف كلفتها بنحو 750 مليار دولار.

At least two dead, seven injured after Russian forces hit Ukraine’s Sloviansk https://t.co/yn13WMDhhN

من ناحية أخرى، قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن صادرات الدولة من الحبوب تراجعت بنسبة 68.5% على أساس سنوي إلى 163 ألف طن في الأيام الستة الأولى من يوليو/تموز، الشهر الأول من الموسم الجديد 2022-2023.

وسجلت صادرات الحبوب في الموسم 2021-2022 -الذي انتهي في 30 يونيو/حزيران- ارتفاعًا بنسبة 8.5% إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بشحنات قوية قبل العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

The toxic combination of conflict, Covid and climate change has devastated families all over the world. Now, the #Ukraine war is driving food & fuel costs higher & even more people are going hungry.

345 million people face starvation TODAY. We must act now to save lives. pic.twitter.com/6UQpy0JuCU

— David Beasley (@WFPChief) July 5, 2022