“لقاء تاريخي”.. تبون يجمع أبو مازن وهنية للمرة الأولى منذ سنوات (فيديو)

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ووصف التلفزيون الجزائري اللقاء الذي جرى في المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الجزائرية بأنه “تاريخي”، منوهة إلى أنه حدث “بعد فتور دام سنوات”.

وأضاف أن اللقاء جمع أيضًا ممثلين عن السلطة الفلسطينية وحركة حماس”، مشيرًا إلى أن تبون وعباس وقّعا وثيقة تنص على تسمية شارع في مدينة رام الله باسم الجزائر.

واحتفلت الجزائر، الثلاثاء، بالذكرى الستين للاستقلال، الموافق 5 يوليو/تموز 1962.

ونظم الجيش الجزائري عرضًا عسكريًّا في العاصمة بمشاركة مختلف القوات هو الأول من نوعه منذ 33 عامًا.

وحضر الاحتفال والعرض العسكري رؤساء تونس وفلسطين وإثيوبيا والنيجر والكونغو. كما حضر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، ورئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي ماريا اليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي، ووزير الرياضة التركي محمد قصاب أوغلو، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ووزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان.

وقال الرئيس تبون في كلمة خلال انطلاق العرض “إن هذه اللحظات لعميقة المغزى، والشعب الجزائري يقف على ما وصل إليه جيشنا العتيد من احترافية وتحكّم عالٍ في العلوم والتكنولوجيا العسكرية”.

وأضاف “نحن جميعًا -مهما كانت مواقعنا ومستويات مسؤولياتنا- مدعوون في ظرف محفوف بالتحديات إلى المساهمة في تثبيت مرتكزات دولة المؤسسات والحق والقانون”.

واندلعت ثورة التحرير الجزائرية بين عامي 1954 و1962، وانتهت بطرد الاستعمار الفرنسي من البلاد بعد فترة احتلال دامت 130 سنة منذ عام 1830.