قاض تونسي يأمر بتجميد حسابات الغنوشي والجبالي وحركة النهضة تنفي إخطارهما

أمر قاضي مكافحة الإرهاب في تونس، الثلاثاء، بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لعشرة أشخاص، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الوزراء الأسبق والقيادي بالحزب حمادي الجبالي.

وكشف مسؤول بلجنة “التحاليل المالية” في تونس لوكالة رويترز، أن القرار شمل أيضًا معاذ الغنوشي نجل زعيم النهضة ورفيق عبد السلام صهره.

وأكد رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي لقناة الجزيرة مباشر أنه لم يتسلم أي إخطار رسمي بشأن تجميد أرصدته.

ونفى المتحدث باسم حركة النهضة إخطار الحركة رسميًا بتجميد أرصدة راشد الغنوشي أو أي من قادتها.

عاجل | المتحدث باسم #حركة_النهضة التونسية ينفي للجزيرة مباشر إخطار الحركة رسميا بتجميد أرصدة #راشد_الغنوشي

أو أي من قادتها pic.twitter.com/wvYkpQ7DPs — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) July 5, 2022

وأُطلِق سراح الجبالي، الاثنين الماضي، عقب صدور قرار من قاضي التحقيق بالإفراج عنه.

وقال الجبالي -في اتصال هاتفي مع الجزيرة مباشر- إن ما حدث بحقه وحق زوجته “إجراء تعسفي أقرب إلى الاختطاف”.

وأضاف أن اتهامه بتبييض الأموال والإرهاب هي “قضايا سياسية”، مشيرًا إلى أن الحقيقة “ستتضح للرأي العام”.

عاجل | رئيس الوزراء التونسي السابق #حمادي_الجبالي للجزيرة مباشر: لم أتسلم أي إخطار رسمي بشأن تجميد أرصدتي #تونس — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) July 5, 2022

ويرى الغنوشي أن الاستفتاء الذي يدعو إليه الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الجاري “جزء من المهزلة”، وأنه بُني على باطل إذ قام على “انقلاب يراد تشريعه اليوم”.

ودعا في حوار سابق مع الجزيرة مباشر إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة من أجل استعادة الديمقراطية وإعادة الكلمة إلى الشعب التونسي بكل أحزابه واتجاهاته ومجتمعه المدني.

هل خط العودة مع الرئيس #قيس_سعيد لا يزال ممكنا؟#راشد_الغنوشي رئيس حركة النهضة يجيب pic.twitter.com/4IsP7vhH95 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2022

وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرًا رئاسيًّا بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.

ودخل على إثر ذلك، في 6 من الشهر ذاته، معظم القضاة التونسيين في إضراب مفتوح عن العمل، تشرف عليه “تنسيقية الهياكل القضائية” (تضم جمعيات ونقابات للقضاة).

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء.

كما قرر سعيّد إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.