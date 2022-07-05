قتلى وجرحى بإطلاق نار استهدف مسيرة عيد الاستقلال الأمريكي في إلينوي (فيديو)

قُتل 6 أشخاص، الاثنين، بعد أن فتح مسلح النار خلال مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي في ولاية إلينوي، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو، وأسفر أيضًا عن إصابة 24 شخصًا.

وأضافت الشرطة أنها تبحث عن رجل أبيض يُعتقد أن سنه يتراوح بين 18 و20 عامًا، وطلبت من العامّة معلومات للمساعدة في العثور عليه.

وأوضحت أن التقارير الأولية تشير إلى أن المشتبه فيه أطلق النار من على سطح أحد المباني.

وقالت نانسي روتيرنغ -رئيسة بلدية هايلاند بارك- في مؤتمر صحفي “مجتمعنا هاله فعل عنيف هزنا حتى النخاع. قلوبنا مع أسر الضحايا في هذا الوقت العصيب”.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة ولاية إلينوي في تغريدة عبر تويتر أنها “تقدّم المؤازرة حاليًّا لشرطة هايلاند بارك في حادث إطلاق نار نشط خلال مسيرة هايلاند بارك”.

وقال مكتب شرطة مقاطعة “لايك” المسؤول عن المنطقة التي تضم مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو حيث وقع إطلاق النار، إنه يقدّم المساعدة في “حادث إطلاق نار على طريق مسيرة يوم الاستقلال”.

وأعلنت هايلاند بارك في أعقاب الحادث إلغاء جميع احتفالات الرابع من يوليو/تموز الجاري.

وتتسبب حوادث إطلاق النار في مقتل نحو 40 ألف شخص سنويًّا في الولايات المتحدة، ويشمل الرقم حالات الانتحار، وفقًا للموقع الإلكتروني لمنظمة “أرشيف عنف السلاح”.

وأعاد الجدلَ حول حيازة السلاح في الولايات المتحدة وقوعُ مجزرتين في مايو/أيار أسفرتا عن مقتل 10 متسوقين سود في متجر شمالي ولاية نيويورك و21 شخصًا معظمهم من الأطفال بمدرسة في تكساس.

وفي أعقاب هاتين المجزرتين، أقر الكونغرس أول مشروع قانون منذ عقود يفرض بعض القيود على حيازة الأسلحة النارية، وقد وقّعه الرئيس جو بايدن أواخر يونيو/حزيران المنقضي، معتبرًا أنه رغم عدم تلبية هذا التشريع لما هو مطلوب حقًّا فإنه قد يسهم في إنقاذ حياة الناس.