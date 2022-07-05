جميعهم مصريون.. مقتل جنديين وإصابة 5 من قوات حفظ السلام في مالي

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين يحملون الجنسية المصرية، من قوات بعثتها المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة، إن الحادث نتج عن اصطدام عربة تابعة لبعثة مينوسما بلغم شرقي مالي.

وأكد إرسال قوة تدخل سريع إلى مكان الحادث وإجلاء الجرحى.

وأردف “تدين بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي بشدة هذا الهجوم، الذي قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.

#مالي: مقتل جندييْن مصرييْن من حفظة السلام وإصابة خمسة آخرين بجراح خطيرةhttps://t.co/JUkYgDVZkM — الأمم المتحدة (@UNarabic) July 5, 2022

وأعرب دوجاريك عن القلق العميق بشأن “الاستخدام المتكرر من قِبل الجماعات الإرهابية للأجهزة المتفجرة المرتجلة التي تهدف إلى شل عمليات البعثة”.

يشار إلى أنه في 3 يونيو/حزيران الماضي، لقي جنديان مصريان من قوات مينوسما مصرعهما إثر انفجار عبوة ناسفة في بلدة دويتنزا وسط مالي.

وتنشط تنظيمات مسلحة في منطقة الساحل الأفريقي، بينها فرع “القاعدة ببلاد المغرب”. وتشن هذه التنظيمات من حين إلى آخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب بدول الساحل، خصوصًا في مالي.

وتحتفظ بعثة مينوسما بأكثر من 13 ألف جندي موزعين في شمال ووسط مالي لاحتواء العنف المتصاعد هناك.

وتشهد مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية متواصلة. وفي مايو/أيار 2021، استولى الجيش على الحكم وأعلن رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا تجريد الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما.

ومنذ يونيو 2021، أصبح غويتا رئيسًا انتقاليًّا للبلاد، وتراجع عن تعهده بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات كان وعد بإجرائها في فبراير/شباط 2022.