“سنرد بكل الوسائل”.. تهديدات إسرائيلية لحزب الله بشأن حقل الغاز المتنازع عليه مع لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء، إن تل أبيب “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات حزب الله اللبناني”.

وأضاف لابيد خلال تصريحات متلفزة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس “في الأيام الأخيرة، حاولت طائرات مسيّرة إيرانية الصنع مهاجمة منصة غاز إسرائيلية قبالة الساحل اللبناني. تلك الطائرات أطلقها حزب الله”.

وشدد على أن “إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التهديدات” من حزب الله.

والسبت، أعلن حزب الله إطلاق 3 طائرات مسيّرة غير مسلحة تجاه ‏المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل عند حقل كاريش جنوبي البلاد للقيام بـ”مهام استطلاعية”.

بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه 3 طائرات مسيّرة فوق المياه الاقتصادية الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، قال إنها تابعة لحزب الله.

وتتنازع بيروت وتل أبيب على منطقة بحرية مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا غنية بالنفط والغاز.

وتوقفت المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية في مايو/أيار من العام الماضي، بعد تصاعد الخلافات بين الجانبين.

رد بكل الوسائل

من جهتها، لوحت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، الثلاثاء، باستخدام “مجموعة متنوعة من الوسائل المتاحة” للرد على أي محاولة لاستهداف حقل كاريش للغاز في البحر المتوسط.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية خلال زيارة للحقل “حقل كاريش هو أحد الأصول الاقتصادية والاستراتيجية لدولة إسرائيل”.

وأضافت “أي محاولة لإلحاق الضرر بالمنصة الموجودة في المياه الاقتصادية لإسرائيل، سيتم الرد عليها بمجموعة متنوعة من الوسائل المتاحة لدينا”.

وأردفت “بداية إنتاج الغاز الطبيعي من كاريش المتوقعة في سبتمبر (أيلول) أمر ضروري لاقتصاد الطاقة الإسرائيلي والعالمي، وستسمح بتنفيذ اتفاقيات التصدير التي وقّعتها إسرائيل مع الاتحاد الأوربي ومصر”.

ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، وقّع الاتحاد الأوربي وإسرائيل ومصر اتفاقًا لنقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوربا عبر مصر بعد تسييله في الأخيرة.