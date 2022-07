استقالة وزيرين من الحكومة البريطانية بعد قضية تحرش جنسي جديدة

أعلن وزيرا الصحة والمالية البريطانيان ساجد جاويد وريشي سوناك، الثلاثاء، استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح هزت حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وفي رسالة استقالة نشرها على تويتر قال جاويد “من الواضح بالنسبة لي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم، ومن ثم فقدت الثقة بكم”.

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care.

It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 5, 2022