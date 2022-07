يستمر التفاعل في مصر على وسم (#إنترنت_غير_محدود_ في_مصر) الذي تجاوز أكثر من مليون تغريدة في أسبوع واحد على تويتر.

ويطالب المشاركون في هذه الحملة بإلغاء ما يعرف بالباقات الشهرية على الإنترنت المنزلي، وتوفير الخدمة بلا حدود واعتماد الأسعار على السرعة فقط، في ظل شكاوى عديدة من ارتفاع التكلفة وانتهاء الباقات قبل موعدها بأيام، فضلا عن انخفاض سرعة الإنترنت إلى مستوى متدنّ.

وانتقد مدونون في مقاطع فيديو ما يعانونه من هذا الإنترنت المحدود، وقالت إحدى المدونات إنها أصبحت تجدد الباقة 3 مرات شهريا رغم عدم تغير طبيعة استخدامها للخدمة.

واشترك في الحملة عدد من الرموز البارزة والمشاهير، فكتب الممثل محمد هنيدي في تغريدة “الآن الإنترنت أصبح كل حياتنا، الدولة طورت التعليم فأصبح معتمدا على الإنترنت، وتحولت الصحافة للفيديو، وعندنا آلاف من اللاعبين (الغيمرز) في واحدة من أهم الصناعات في العالم حاليا، ووزارة الشباب تدعم الكثير منهم. الإنترنت غير المحدود أصبح ضرورة كبيرة للمرحلة القادمة”.

وغرّد مذيع الراديو أحمد يونس “إلى من يهمه الأمر، فوق المليون تغريدة وآلاف المستخدمين يطالبون بتوفير إنترنت غير محدود في مصر. كل شيء أصبح على الإنترنت: العمل والترفيه والمذاكرة، والمنطقي ألا تُقدم الخدمة ناقصة فهي ليست مجانية. لم نسمع بسياسة الاستخدام العادل في أي مكان بالعالم إلا في مصر”.

وكتبت دعاء صالح “أول مرة في التاريخ الشعب المصري كله يتفق على شيء من دون أي اعتراض من أي شخص”، أما معوض النجار فقال “المشكلة أنه عندما تنتهي الباقة تدفع ثمن باقة جديدة أو إضافية، وإذا لم تنته تخسر بقيتها رغم أنك دافع ثمنها. شيء عجيب”.

#انترنت_غير_محدود_فى_مصر #Unlimited_internet_in_Egypt

Enough of stealing from the people 🇪🇬 ☄️

— Ahmed Elshewihy (@Ahmed_Elshewihy) June 30, 2022