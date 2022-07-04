مكافآت أمريكية مقابل معلومات عن تهريب الأسلحة بالبحر الأحمر.. ما القصة؟

بدأت البحرية الأمريكية تقديم مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تساعدها في مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات بمنطقة الشرق الأوسط، وسط توتر بشأن الملف النووي الإيراني وتسليح طهران للحوثيين في اليمن.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن تيموثي هوكينز -متحدث الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط- قوله إن أي نشاط يزعزع الاستقرار في المنطقة يحظى باهتمام البحرية الأمريكية.

وأضاف أن تقديم مكافآت مالية يُعد “خطوة أخرى في جهود تعزيز الأمن البحري الإقليمي”، مؤكدًا تحقيق “نجاح هائل” في ضبط المخدرات والأسلحة غير المشروعة خلال العام الماضي.

وأشار هوكينز إلى أن هذه المبادرة أطلقها الأسطول الخامس، الثلاثاء الماضي، تحت برنامج مكافآت وزارة الدفاع الذي تم تجربته سابقًا في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأفاد بأن الأسطول قرر استخدام البرنامج نفسه أثناء قيامه بدوريات في الممرات المائية في الشرق الأوسط.

وقال هوكينز إن البرنامج يشمل افتتاح “خط ساخن” باللغات العربية والإنجليزية والفارسية، إضافة إلى المعلومات التي يمكن إرسالها عبر الإنترنت باللغتين الدرية والبشتو.

وأضاف أن المكافآت المالية يمكن أن تصل إلى 100 ألف دولار، أو ما يعادلها من المركبات أو القوارب أو الغذاء، مقابل الحصول على معلومات عن أي هجمات مخطط لها ضد الأمريكيين في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن الأسطول الخامس مصادرة مخدرات بقيمة 500 مليون دولار في عام 2021، كما اعترض الأسطول 9 آلاف قطعة سلاح في العام ذاته، التي تمثل “3 أضعاف” ما تم ضبطه في عام 2020.

ولم تردّ جماعة الحوثي مباشرة على برنامج البحرية الجديد، لكن علي القحوم -عضو المكتب السياسي للجماعة- كتب على تويتر الأسبوع الماضي أن الجماعة ترصد تحركات الأمريكيين في البحر الأحمر وحضرموت ومناطق أخرى.

١-الأمريكي يوما بعد أخر يظهر مدى اهتمامه باليمن واستمراره في نسج المؤامرات وتوجهاته العدوانيه ودفع أدواته القذرةمن السعودي والإماراتي إلى التصعيد والاستمرار في العدوان والحصار وافشال الهدنة والتنصل والتعنت في تنفيذ بنودها الإنسانيةوالتي في الأساس بنيت على مراعاة الجوانب الإنسانية — علي القحوم (@alialqhoom) June 27, 2022

وأضاف “خيارات الدفاع والمواجهة مفتوحة، ولن يكون لهم ومشاريعهم الشيطانية مكان ولا قرار”.

٢-نقول للأمريكان الشعب اليمني يعي خطورةتحركاتهم ويرصدها عن كثب في البحر الأحمر وحضرموت ومناطق أخرى فهم رأس حربةفي العدوان وأعلنوا ذلك من واشنطن ولهذا خيارات الدفاع والمواجهةمفتوحةولن يكون لهم ومشاريعهم الشيطانيةمكان ولا قرار وعليهم ادراك ذلك و٨سنوات كافيةللإعتبار إن كانوا يعتبرون — علي القحوم (@alialqhoom) June 27, 2022

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، قالت البحرية الأمريكية إن المدمرة “ماسون” تعرضت لإطلاق صاروخين من اليمن لكن لم يصل أي منهما إلى السفينة الحربية، حسب شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية.

وردًّا على ذلك، قامت الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ من نوع “توماهوك كروز” على ثلاثة مواقع رادار ساحلية في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.