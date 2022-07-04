السلطات الهندية تهدم منازل مسلمين في كارناتاكا بدعوى أنها “غير قانونية” (فيديو)

هدمت السلطات الهندية في ولاية كارناتاكا منازل مسلمين بعد الاحتجاجات الأخيرة على التصريحات المسيئة للنبي محمد ﷺ، بدعوى أنها غير قانونية.

وتداول ناشطون في الهند تظهر تسجيلات للحادثة، وقالوا إنه بعد أن هدمت السلطات منازل المسلمين في ولاية أوتار براديش قبل أسابيع، يتم الآن هدم منازلهم في ولاية كارناتاكا.

واستخدمت إدارة كارناتاكا اليوم الجرافات لهدم “المنازل غير القانونية” المزعومة للأشخاص الذين لا يتحدثون لغة الكانادا. والكانادا هي لغة درافيدية يتم التحدث بها في ولاية كارناتاكا في جنوب الهند.

وفي 11 يونيو/حزيران الماضي هدمت السلطات الهندية في ولاية “أوتار براديش – شمال” منازل 3 من المسلمين المعتقلين على خلفية مظاهرات احتجاجًا على التصريحات المسيئة للنبي محمد ﷺ.

وتتواصل الاحتجاجات في الهند ضد التصريحات المسيئة للنبي محمد ﷺ التي أدلت بها (نوبور شارما) المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا ورئيس الوحدة الإعلامية بالحزب في نيودلهي (نافين كومار جيندال). وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للمسؤوليْن المذكوريْن، وطالبوا باعتقال نوبور.

وكانت هناك إدانة لعملية الهدم. ووفقا لمنتقدين فإن تعليقات شارما وجيندال تدل على الاستقطاب الديني العميق الذي تشهده البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.

وكان واضحًا ارتفاع خطاب الكراهية والهجمات ضد المسلمين بشكل حاد منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا، الهندوسي المتطرف، إلى السلطة في 2014.