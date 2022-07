بعد استيلائها على لوهانسك.. روسيا تحوّل تركيزها إلى دونيتسك شرقي أوكرانيا

قال الحاكم الأوكراني لمنطقة لوهانسك، اليوم الاثنين، إن روسيا ستحول تركيزها الأساسي في حربها على أوكرانيا إلى محاولة السيطرة على منطقة دونيتسك كلها بعدما استولت على منطقة لوهانسك المجاورة.

وقال الحاكم سيرهي جايداي في مقابلة مع رويترز إنه يتوقع أن تتعرض مدينة سلوفيانسك وبلدة باخموت على وجه الخصوص للهجوم مع محاولة روسيا استكمال السيطرة على ما يعرف بمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وتقول روسيا إنها سيطرت كلّيًّا على منطقة لوهانسك عقب انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة ليسيتشانسك التي تعرضت لقصف من القوات الروسية.

وقال جايداي “من الناحية العسكرية، ترك المواقع أمر سيئ، لكن لا يوجد شيء حاسم (في خسارة ليسيتشانسك). نحن بحاجة للانتصار في الحرب وليس معركة ليسيتشانسك… إنه أمر مؤلم للغاية، لكننا لم نخسر الحرب”.

russian terrorists shelled Sloviansk and Kramatorsk. Cluster munitions killed six civilians and injured 15 more.

russia is a killer state.

Photo by Security Service of Ukraine.@ServiceSsu pic.twitter.com/2YDJ6pHMrv

— Defence of Ukraine (@DefenceU) July 3, 2022