3 كلمات بالعربية تشعل غضبا وحملة انتقاد مزدوجة لشركة ملابس تركية (فيديو)

تعرضت شركة الملابس التركية (إل سي وايكيكي) لموجة غضب وحملة انتقاد مزدوجة من المستهلكين العرب والأتراك على حدّ سواء، بعد عرضها كنزة كُتبت عليها ثلاث كلمات باللغة العربية.

وكان المستهلكون الأتراك قد انتقدوا عرض الشركة لكنزة أطفال مكتوب عليها باللغة العربية “حان وقت اللعب” مؤكدين رفضهم لاستخدام النصوص العربية ولا سيما في الأشياء المعدّة للأطفال.

من جانبها، أعلنت الشركة على تويتر سحب الكنزة من الأسواق التركية قائلة “مرحبًا، نحن بصفتنا (إل سي وايكيكي) نعمل في 56 دولة ونقدم منتجات مناسبة للغات وثقافات البلدان للبيع في تلك البلدان”.

وتابعت خلال بيانها “​​لقد قررنا أن هذا المنتج الذي تم إنتاجه للخارج وضع أيضًا للبيع في تركيا بسبب خطأ منهجي وقمنا بإزالته من البيع”.

وخفف بيان الشركة من الردّ الغاضب في تركيا إلا أنه أثار استياء المستخدمين العرب بدرجة كبيرة، حيث اعتبروا أن الموقف التركي يحمل الكثير من العنصرية ضد العرب.

وعبّر النشطاء العرب عن استيائهم من ردّ الشركة داعين إلى حملة لمقاطعة كافة منتجات الشركة التركية في الدول العربية وأطلقوا وسمين بالعربية والتركية (قاطعوا إل سي وايكيكي)

وكتب الباحث الفلسطيني براء نزار “شركة إل سي وايكيكي التركية تعتذر للعنصريين وتسحب من السوق التركي قميصًا يحمل ثلاث كلمات بالعربية طرح بالخطأ في السوق التركية”.

شركة إل سي وايكيكي التركية LCW تعتذر للعنصريين وتسحب من السوق التركي قميصًا يحمل ثلاث كلمات بالعربية "طرح بالخطأ" في السوق التركية.

عشرات قمصانها تحمل عبارات إنجليزية، لم تسحب ولم تعتذر بسببها.

للشركة فروع في ١٦ دولة عربية، قاطعوها ولا تقربوها إن كان عندكم كرامة!#BoycottLCW — براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) July 3, 2022

وأوضح خلال سلسلة من التغريدات أن الشركة نفسها تسمح بكتابة عبارات على كنزات الأطفال باللغة الإنجليزية مما يؤكد أن موقف الأتراك ما هو إلا عنصرية ضد العرب.

وأشار حساب آخر لشخص يدعى عبد الرحمن خضر إلى أن الشركة التركية حققت أرباحا هائلة بفضل مبيعاتها في الدول العربية وكان الأفضل لها عدم الرضوخ للعنصرية ضد العرب.

شركة تجارية معتمدة بجزء كبير من أرباحها على الشعوب العربية تتصرف بغباء مفرط بوجهة نظري لأنها رضخت بسبب ثلة من العنصريين فاقدي الأصل عديمي البصيرة هدفهم محاربة اللغة العربية لإشباع عقدة النقص لديهم.#lcwaikikiboykot #قاطعوا_LC_Waikiki pic.twitter.com/3scT2aXEXM — عبد الرحمن الخضر Abdo khuder (@abdo_khuder) July 4, 2022

ودعا حساب لمتابع آخر يدعى محمد تاسوغلو إلى احترام كافة لغات العالم وعدم الاستجابة للدعوات العنصرية ضد أي لغة أو شعب، مؤيدا مقاطعة الشركة التركية.

وطالب العديد من المتابعين باحترام اللغة العربية مشيرين إلى أنها لغة القرآن، كما أنها لغة تاريخية، وتعتبر جزءا من تاريخ العالم، وهي إحدى اللغات الرسمية المعترف بها في الأمم المتحدة.