السيسي: الحوار الوطني يشمل جميع القوى السياسية باستثناء فصيل واحد (فيديو)

قال الرئيس المصري إن الحوار الوطني الذي أطلقته الدولة يشمل جميع المفكرين والمثقفين والقوى السياسية، باستثناء فصيل واحد.

وأضاف السيسي -خلال لقائه بعدد من الإعلاميين عقب افتتاح محطة مترو عدلي منصور المركزية- إن الحوار الوطني لا يستثني سوى الفصيل الذي كان مسؤولًا عن الدولة والسلطة قبل 3 يوليو/تموز 2013، على حد تعبيره، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

واستطرد “جرى تناول ما حدث في 3 يوليو من خلال كتب وأفلام وغير ذلك، وقد حرصت في آخر عمل درامي (الاختيار) على أن يُلقي الضوء على بعض الأشياء التي لم تكن واضحة”.

وتابع السيسي “القضية التي كانت وقتها -في إشارة إلى ما قبل 3 يوليو 2013- هي عدم الفهم، بما في ذلك القائمون على الموضوع، وهذه قضية خطيرة جدًا، وانحصر فهمه في مجرد تحريك الشارع وصناعة الأزمة، والتأثير في الناس خلال الانتخابات”، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق الأحد، أعلِن عن انطلاق الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، الثلاثاء المقبل، وفق وسائل إعلام محلية.

وكانت المعارضة طالبت بأن يكون الحوار الوطني تحت مظلة رئاسة الجمهورية، وليست الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وفي 12 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت إدارة الحوار الوطني اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقًا عامًا للحوار، وأوضحت أن مهام المنسق العام للحوار تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية المشاركة في الحوار.

وفي مايو/أيار الماضي، دعا عشرات من الناشطين السياسيين والمعارضين المصريين السلطات المصرية إلى اتخاذ “تدابير جادة لبناء الثقة” بينها وبينهم، عقب دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار سياسي بين التيارات السياسية كافة.

وكان السيسي دعا إلى إجراء حوار وطني، في 26 أبريل/نيسان الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.