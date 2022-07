الخارجية الأمريكية تشكك في قتل شيرين أبو عاقلة “عمدًا”.. والأسرة تؤكد: الاختبار لم يكن “حاسمًا” (فيديو)

شكّكت الولايات المتحدة، الاثنين، في أن الزميلة شيرين أبو عاقلة قُتلت عمدًا، مشدّدة على “عدم وجود ما يدعو للاعتقاد بذلك”، ورجّحت أن الرصاصة أُطلِقت من موقع إسرائيلي.

ونددت عائلة الصحفية الفلسطينية-الأمريكية بنتائج التحقيق، قائلة في بيان “بالنسبة لإعلان وزارة الخارجية الأمريكية اليوم 4 يوليو/تموز بأن الاختبار الذي أجري للرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة -وهي مواطنة أمريكية- لم يكن حاسمًا بشأن مصدر السلاح الناري الذي أطلقت منه، لا يسعنا أن نصدّق الأمر”.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن الرصاصة التي قتلت الزميلة لا تتيح التوصل إلى “استنتاج نهائي” في ما يتعلق بمصدر الرصاصة التي قتلتها في 11 مايو/أيار، والتي تسلمتها من السلطات الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن “خبراء بالستيين خلصوا إلى أن الرصاصة متضررة بشكل كبير مما حال دون التوصل إلى استنتاج نهائي” بعد “تحليل جنائي شديد التفصيل” بمشاركة خبراء من الخارج.

واتهمت السلطة الفلسطينية وقناة الجزيرة إسرائيل بقتل الزميلة أبو عاقلة خلال مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلية منزل أحد المطلوبين بجوار مخيم جنين.

واستشهدت الزميلة أبو عاقلة التي كانت تعمل لدى قناة الجزيرة منذ 25 عامًا، إثر إصابتها برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها عملية اقتحام لجيش الاحتلال عند أطراف مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال المنسق الأمني الأمريكي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إن الطرفين أتاحا الاطلاع الكامل على تحقيقاتهما الخاصة في الأسابيع الأخيرة.

ورأى أن “المنسق الأمني الأمريكي لم يجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمر متعمد بل جاء نتيجة ظروف مأساوية خلال عملية للجيش الإسرائيلي ضد فصائل تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية”.

واليوم الاثنين، جاء في بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال بالعربية أفيخاي أدرعي “تم إخضاع الرصاصة لاختبار باليستي في مختبر الطب الشرعي بحضور هيئات مهنية إسرائيلية وممثلين محترفين عن USSC (المنسق الأمني الأمريكي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية) من أجل تحديد السلاح الذي أُطلِقت منه. تم إجراء الاختبار في إسرائيل بحضور ممثلين عن USSC في كافة مراحله”.

وفي بيان نادر صدر في يوم العيد الوطني الأمريكي الموافق الرابع من يوليو/تموز، شددت الخارجة الأمريكية على أن الولايات المتحدة “تواصل التشجيع على التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في هذه القضية المهمة، وتقدّم مجددًا أصدق التعازي لعائلة أبو عاقلة”.

بدوره، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة أن “حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية اغتيال شيرين أبو عاقلة، وسنستكمل إجراءاتنا أمام المحاكم الدولية، ولن نسمح بمحاولات حجب الحقيقة أو الإشارات الخجولة في توجيه الاتهام لإسرائيل”.

The #occupation government bears responsibility for the assassination of #ShireenAbuAkleh , and we will continue our procedures at the international courts. We will not allow attempts to conceal the truth or to have shy references in pointing the finger of accusation to #Israel. https://t.co/9iWQa4WLvz

