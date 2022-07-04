الاحتلال يهدم منازل ومنشآت فلسطينية في الخليل والقدس ويشن حملة اعتقالات بالضفة (فيديو)

هدمت قوة عسكرية إسرائيلية، الاثنين، منزلين فلسطينيين في القدس المحتلة ومدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بدعوى البناء من دون ترخيص، كما شنت حملة اعتقالات واسعة بالضفة.

وقال منسق “لجان الحماية والصمود” (محلية غير حكومية) فؤاد العمور، إن قوة إسرائيلية ترافقها جرافة داهمت تجمع “أم قصة” بمنطقة مسافر يطا، وهدمت منزلًا مشيدًا بالإسمنت المسلح.

وأوضح أن البيت هُدم بدعوى البناء من دون ترخيص في مناطق مصنفة “ج”. وأشار إلى أن المنزل مكون من طابق واحد، ومساحته 140 مترا مربعا، وتسكنه عائلة تتألف من 10 أفراد.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المكان شهد مشادات بين المواطنين العزّل وجنود الاحتلال المدججين بالسلاح الذين يحاولون طرد وتهجير الأهالي من بيوتهم.

ويحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة “ج” من دون تصريح إسرائيلي، يعد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 عام 1995 أراضي الضفة 3 مناطق: “أ” وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.​​​​​​​





الهدم مستمر في القدس المحتلة

وفي مدينة القدس المحتلة هدمت آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلًا ومشتلًا. وأفادت مصادر محلية لوكالة (وفا) بأن آليات الاحتلال هدمت منزلا لأحد المواطنين في بلدة جبل المكبر بحجة عدم الترخيص.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد، أثناء عملية الهدم. وأشارت إلى أن آليات الاحتلال هدمت مشتلًا زراعيًّا لأحد المقدسيين في بلدة العيسوية.

اعتقالات في الضفة

وفي هذه الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 25 مواطنًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 3 أشقاء من بلدة بيت سيرا غربا، وشابّين من بلدة بيتونيا، وشابًّا من رام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وفي مدينة نابلس اعتقلت أسيرين محررين من منطقة الجبل الشمالي ومن المنطقة الشرقية. كما اعتقلت تلك القوات 3 أشخاص في مدينة جنين، وستة في القدس المحتلة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شابًّا من مخيم نور شمس شرق طولكرم، أثناء مروره على حاجز “شوفي شمرون” غرب نابلس. وفي بلدة اسكاكا شرق سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مواطنين.