60 رصاصة اخترقت جسده.. الشرطة الأمريكية تقتل شابا “أسود” وغضب يعم البلاد (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نُشر أمس الأحد ضلوع 8 من ضباط شرطة مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية في إطلاق نار أودى بحياة مواطن أسود أعزل تبين أنه أصيب بنحو 60 رصاصة إثر فراره من كمين مروري، الأسبوع الماضي.

وقُتل جايلاند ووكر (25 عاما) يوم الاثنين الموافق 27 يونيو/ حزيران أثناء هروبه من الشرطة إثر ارتكابه مخالفة مروريّة بسيطة، وقد عرضت الشرطة مقاطع فيديو متعددة في مؤتمر صحفي قالت إن أحدها يظهر انطلاق رصاصة من السيارة التي كان يقودها الشاب الذي فرّ بعد أن حاول الضباط اقتياده إلى جانب الطريق.

وأظهر الفيديو أن ووكر قفز من السيارة بعد مطاردة استمرت بضع دقائق وجرى هاربا من الشرطة، وتقول الشرطة إنه كان يستدير ناحية ضباطها الذين اعتقدوا في ذلك الوقت أنه مسلح، وإنه عُثر على سلاح ناري في سيارته في وقت لاحق.

NOW – Police have released bodycam footage of the shooting of Jayland Walker in Akron, Ohio.

Walker was unarmed at the time of the shooting, but a gun was found in the car, police says. pic.twitter.com/9oREYZycIo

