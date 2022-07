“سيبدأ إجراءات عزل صارمة”.. إصابة بايدن مجددا بكورونا وخضوعه للحجر

أثبتت الفحوص إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا مرة أخرى صباح السبت، بينما وصفه طبيب البيت الأبيض بأنه حالة “ارتداد” تحدث في نسبة محدودة من المرضى الذين يتناولون عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وقال البيت الأبيض إن بايدن (79 عامًا) الذي عزل نفسه بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بالفيروس في 21 يوليو/تموز الجاري، وخرج من العزل الأربعاء الماضي، سيعود الآن إلى العزل مجددًا، وسيلغي الرحلات المخطط لها إلى منزله في ويلمنغتون ورحلة عمل في ميشيغان.

كان بايدن قد شارك في فعاليات عامة يومي الأربعاء والخميس، لكنه لم يشارك في أي أحداث يوم الجمعة.

وقال بيان لطبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور إن الاختبارات جاءت إيجابية مجددًا، وذلك رغم عدم ظهور أي أعراض عليه كما أنه يشعر بأنه “على ما يرام تمامًا”.

An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/40oqYOYTQN

— The White House (@WhiteHouse) July 30, 2022