“سيبدأ إجراءات عزل صارمة”.. إصابة بايدن مجددا بكورونا وخضوعه للحجر

أثبتت الفحوص إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا مرة أخرى صباح السبت، بينما وصفه طبيب البيت الأبيض بأنه حالة “ارتداد” تحدث في نسبة محدودة من المرضى الذين يتناولون عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وقال البيت الأبيض إن بايدن (79 عامًا) الذي عزل نفسه بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بالفيروس في 21 يوليو/تموز الجاري، وخرج من العزل الأربعاء الماضي، سيعود الآن إلى العزل مجددًا، وسيلغي الرحلات المخطط لها إلى منزله في ويلمنغتون ورحلة عمل في ميشيغان.

كان بايدن قد شارك في فعاليات عامة يومي الأربعاء والخميس، لكنه لم يشارك في أي أحداث يوم الجمعة.

وقال بيان لطبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور إن الاختبارات جاءت إيجابية مجددًا، وذلك رغم عدم ظهور أي أعراض عليه كما أنه يشعر بأنه “على ما يرام تمامًا”.

An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/40oqYOYTQN — The White House (@WhiteHouse) July 30, 2022

وكانت الاختبارات قد أثبتت إصابة بايدن بالمرض قبل 9 أيام، ولكن الاختبارات جاءت سلبية مرتين في وقت سابق هذا الأسبوع. وقال بايدن على تويتر بعد أن جاءت النتيجة إيجابية، إن ذلك يمكن أن يحدث “لعدد قليل من الناس”.

وأضاف “ليس لديّ أي أعراض لكنني سأعزل نفسي من أجل سلامة كل من حولي. ما زلت في العمل وسأستأنف النشاط قريبًا”.

وسبق أن وصف بايدن إصابته بكوفيد-19 بأنها خفيفة، وقال إنه بإمكانه مواصلة العمل أثناء العزل، وعزا الأعراض الخفيفة للمرض إلى اللقاحات والعلاجات الأخرى.

وقال أوكونور إن اختبار بايدن كان سلبيًا خلال الأيام الأربعة الماضية، ولا توجد خطة لاستئناف العلاج نظرًا لافتقاره للأعراض.

وخلص أوكونور الى أن الرئيس الذي تلقى كامل اللقاحات مع جرعتين معززتين يحرص “على حماية جميع من يعملون في جواره”، سواء كانوا من طواقم البيت الابيض أو حراسه الشخصيين أو القريبين منه.

وباكسلوفيد علاج مضاد للفيروسات يعمل على الحد من قدرة الفيروس على التكاثر ويبطئ تاليًا تقدّم المرض، ويجب تناوله في الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض ليكون فاعلًا.