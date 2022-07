زيلينسكي: محصول الحبوب قد ينخفض إلى النصف بسبب الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن محصول البلاد هذا العام قد يكون نصف الكمية المعتادة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي بالإنجليزية على تويتر “محصول أوكرانيا هذا العام مهدد بأن يكون أقل بمقدار النصف”، وأضاف “هدفنا الرئيسي هو تجنب حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب الغزو الروسي. ما زالت هناك طرق بديلة لتسليم شحنات الحبوب”.

Ukrainian harvest this year is under the threat to be twice less. Our main goal — to prevent global food crisis caused by Russian invasion. Still grains find a way to be delivered alternatively. Watch a new episode of @United24media «Yep, this is Ukraine»: https://t.co/JvaqQcnXb3 pic.twitter.com/hBxuvjlFWc

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2022