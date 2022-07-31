روسيا تستعرض قدراتها العسكرية بعد هجوم بطائرة مسيّرة على مقر قيادة أسطول البحر الأسود

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاهزية أسطول بلاده للتصدي لكل ما يشكّل تهديدًا للأمن القومي، مؤكدًا امتلاك موسكو صواريخ بحرية لا مثيل لها في العالم.

وأعرب بوتين عن الافتخار بالبحرية الروسية، وذلك خلال مشاركته اليوم الأحد في الاحتفال بذكرى تأسيس الأسطول البحري الروسي بمدينة سان بطرسبرغ، وقال إنه سيتم تزويد سفن الأسطول البحري الروسي بصواريخ “تسيركون” الفرط صوتية التي لا مثيل لها في العالم.

عقيدة جديدة للبحرية الروسية

ووقع بوتين، على مرسومين لإقرار العقيدة الجديدة للبحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي، وتعتبر العقيدة الجديدة نهج الولايات المتحدة نحو الهيمنة في المحيطات العالمية بمثابة تحد رئيسي للأمن القومي لروسيا لاتحادية.

وتشمل العقيدة الجديدة إدراك خطورة عدم وجود عدد كاف من القواعد ونقاط التمركز خارج حدود روسيا الاتحادية المخصصة لتموين السفن التابعة للقوات البحرية الروسية.

كما تعتبر البحرية الروسية مضائق الكوريل والبلطيق والبحر الأسود والجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط ​​مهمة لضمان الأمن القومي لروسيا، حسب المرسوم.

وتتضمن العقيدة الجديدة توفير نقاط ضمان لوجستية فنية في البحر الأحمر، وتطوير مرافق الإنتاج لبناء سفن حديثة حاملة للطائرات التابعة للقوات البحرية.

هجوم بمسيرة

وأعلن الأسطول الروسي في البحر الأسود، اليوم الأحد، انفجار طائرة مسيّرة ملغومة بمقره الرئيسي، مما أسفر عن إصابة 6 مدنيين.

وقال مسؤولون إن الانفجار -الذي وقع في المقر الرئيسي للأسطول بمدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا- أدى إلى إلغاء مشاركة الأسطول في الاحتفال بيوم البحرية الروسية الذي شارك فيه بوتين.

وأوضحت وسائل إعلام تابعة للأسطول أن الطائرة المسيّرة محلية الصنع، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وأكد رئيس بلدية سيفاستوبول (ميخائيل رازفوجيف) حيث يقع مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي، في منشور على تيليغرام، إصابة 6 مدنيين إثر الانفجار.

ولم ترد معلومات فورية عن المكان الذي انطلقت منه المسيّرة أو جهة ارسالها، حسب الوكالة.

وكتب رازفوجيف “سقط جسم غير معروف في ساحة مقر قيادة الأسطول، وتشير المعلومات الأولية إلى أنها طائرة مسيّرة”.

وقال إن أوكرانيا قررت “إفساد يوم البحرية بالنسبة لنا”.

أوكرانيا تنفي

من جانبها، نفت أوكرانيا أن تكون هاجمت مقر أسطول البحر الأسود الروسي في القرم بطائرة مسيّرة، ووصفت الاتهامات الروسية بأنها “استفزاز متعمَّد”.

وقال سيرغي براتشوك -المتحدث باسم الإدارة الإقليمية في أوديسا- إن “الاتهامات الروسية بهجوم أوكراني على مقر الأسطول الروسي في سيباستوبول هي استفزاز متعمَّد”، وأضاف أن “تحرير شبه جزيرة القرم الأوكرانية المحتلة سيحدث بطريقة أخرى أكثر فاعلية”.