الجيش الإسرائيلي يعلّق عمل مقاتلات “إف 35” الأمريكية

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي تعليق تدريبات كل المقاتلات من طراز (إف 35) بسبب شبهة وجود خلل فني في منظومة مقاعد الطوارئ، الذي شكّل خطرًا على حياة الطيارين، وذلك بعد أيام من تعليق مماثل للمقاتلات في الولايات المتحدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن جيش الاحتلال أنه سيتم فحص كل الطائرات بعناية خلال الأيام المقبلة.

وقالت مصادر في سلاح الجو إن عمليات هذه الطائرات ستستمر حسب الضرورة.

وأُجبرت القوات الجوية الأمريكية على إيقاف عمل مئات الطائرات الحربية بعد اكتشاف عطل في مقاعد الطوارئ.

وصُمّمت مقاعد الطرد لإنقاذ الطيار وطاقمه في حالات الخطر عبر تزويدهم بمظلة هوائية تضمن لهم هبوطًا آمنًا، بينما يعيق الخلل المذكور ذلك.

واتخذت القوات الجوية قرارها بعد أيام فقط من إعلان البحرية أنها أوقفت عددًا غير معلوم من الطائرات على خلفية السبب ذاته.

وأشارت تقارير إعلامية إلى اكتشاف العطل في أبريل/نيسان الماضي، أي قبل 3 أشهر من اتخاذ قرار التعليق المؤقت للمقاتلات الأمريكية.

وتوفرت القوات الجوية الأمريكية، في سبتمبر/أيلول الماضي، على 302 مقاتلة شبح من طراز (إف 35)، وهو ثاني أكبر أسطول مقاتل بعد (إف 16 فالكون فايتنج)، بينما تسلمت إسرائيل 50 مقاتلة من هذا النوع.