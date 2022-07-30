نائب لبناني سابق يُشهر سلاحه بعد مُشادة بسبب الخبز مع موظفة في متجر (فيديو)

أشهر نائب لبناني سابق، الجمعة، السلاح على موظفين في متجر بمنطقة الربوة في لبنان إثر مشادة بسبب الخبز الذي تتفاقم أزمته في البلاد يوما بعد يوم.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة، موظفة وهي تُخبر أحد الزبائن بأنه ليس بإمكانه الحصول على أكثر من ربطة خبز واحدة، بسبب أزمة الخبز التي يعيشها لبنان.

وتدخّل النائب السابق حكمت ديب بين الزبون والموظفة لتردّ عليه قائلة “كله من وراكم خربتو البلد”، وعند ذلك رمى النائب الموظفة بسلة، فدفعه زميلها.

ثم خرج ديب من المحل، لكن موظفون في المتجر لحقوا به، فأخرج مسدسًا من سيارته وأشهره في وجوههم.

وأنكر ديب الواقعة في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قائلًا “وصلت وقاحتكم إنو تكذبوا وتلفقوا خبرية على ذوقكم دون التأكد من الحقيقة ولو باتصال بسيط”.

واستدرك “هيدا الرجال اللبناني المسن يلي دافعت عن حقّو بربطة الخبز ما ناسب صاحبة الفرن، طبعا ليش ايمتى ناسبهم أصحاب الأفران كرامتنا ومصلحتنا”.

وقال النائب السابق “مشهد السلاح سببه الهجوم علي من عدة شبان وذلك لردعهم”.

وصلت وقاحتكم إنو تكذبوا وتلفقوا خبرية على ذوقكم دون التأكد من الحقيقة ولو بإتصال بسيط. هيدا الرجال اللبناني المسن يلي دافعت عن حقّو بربطة الخبز ما ناسب صاحبة الفرن.

طبعا ليش ايمتى ناسبهم أصحاب الأفران كرامتنا و مصلحتنا.

اما مشهد السلاح فسببه الهجوم عليي من عدة شبان وذلك لردعهم. — Hikmat Dib (@DibHikmat) July 29, 2022

وقال النائب السابق في تصريح لتلفزيون “الجديد” اللبناني، إنه حاول الدفاع عن حق المواطن “المعثر” الذي خاطبته الموظفة بأسلوب غير لبق.

واعتبر ديب أنه “حذف الموظفة بسلة صغيرة جدًّا بعد أن هاجمته بالكلام”، أما المسدس فحاول إشهاره لحماية نفسه من الشباب الذين لحقوه.

ويعيش لبنان شحًّا غير مسبوق في الخبز منذ أسابيع، وسط تبادل للاتهامات بين أصحاب الأفران ووزارة الاقتصاد، وإجراء برلماني عاجل لتأمين إمدادات القمح.

وأقرّ البرلمان، الثلاثاء، اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح.

ويتهافت اللبنانيون يوميًّا على الأفران وينتظرون في طوابير طويلة للحصول على أكياس الخبز التي تدعم الحكومة أسعارها، ولا تخلو ساعات الانتظار من إشكالات تتطلب أحيانًا تدخلًا أمنيًّا.

وتقنّن الأفران الكميات التي توزعها في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق مستمر منذ أكثر من عامين.