لحظة بلحظة: بعد اقتحامه.. أنصار التيار الصدري يعلنون بدء اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان العراقي (فيديو)

اقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري، اليوم السبت، مبنى البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع، احتجاجاً على مرشح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الوزراء، معلنين اعتصاماً مفتوحاً داخله.

ودخل مئات من المتظاهرين البرلمان وقاعته الرئيسية رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر.

وهذه المرة الثانية خلال أيّام التي يدخل فيها مناصرو الصدر البرلمان العراقي بعد أن اقتحموا المبنى، الأربعاء الماضي، ورفعوا إشارة النصر والتقطوا الصور.

ومع هذه التطورات، يبدو أن الأزمة السياسية في العراق تزداد تعقيدا. فبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر/تشرين أول 2021، تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وسط هذا المأزق السياسي، يشنّ رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر حملة ضغط على خصومه السياسيين رافضاً مرشحهم لرئاسة الحكومة.

وأعلن التيار الصدري أن المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى البرلمان باشروا “اعتصاماً مفتوحاً” داخله.

وصباح السبت، تجمّع الآلاف من المتظاهرين المناصرين للصدر على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة التي تضمّ مقرات حكومية وسفارات أجنبية، وتمكّن مئات منهم من تجاوز الحواجز الاسمنتية على الجسر والدخول إليها.

وهذه أبرز تطورات الأحداث:

رئيس مجلس النواب العراقي

أدعو جميع القادة والكتل السياسية إلى لقاء وطني لإنجاز حوار تكون مخرجاته من أجل الوطن

أدعو رئيس الوزراء إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات والمتظاهرين

قررنا تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر

الحوار هو الحل ودعوتنا صادقة إلى جميع الأطراف السياسية بتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطن

أدعو المتظاهرين إلى الحفاظ على سلميتهم وحفظ ممتلكات الدولة

منذ 27 دقيقة سفير بريطانيا في العراق: نشعر بالقلق من تصاعد التوترات وأدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة.

منذ 32 دقيقة رئيس تحالف الفتح العراقي: أدعو الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس.

منذ 32 دقيقة رئيس تحالف الفتح العراقي: أدعو جميع المعنيين إلى البدء بتهيئة الحلول السلمية على أساس التفاهم والتنازلات المتبادلة واحترام الدستور.

منذ 32 دقيقة رئيس تحالف النصر العراقي حيدر العبادي: نعلن استعدادنا لتقريب وجهات النظر بين الأخوة للخروج من الأزمة وإبعاد الوطن والمواطنين عن أي فتنة.

منذ ساعتين رئيس مجلس الوزراء العراقي: يجب أن نتعاون جميعا لنوقف من يسرع هذه الفتنة، والكل يجب أن يعلم جيدا أن نار الفتنة ستحرق الجميع.

منذ ساعتين رئيس مجلس الوزراء العراقي: أحذّر من استمرار التشنج السياسي حتى لا تنفجر ألغام سعينا طوال العامين الماضيين إلى تفكيكها بهدوء.

بيان

….. وجّه القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، ودعا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية. pic.twitter.com/AZHGA69oVh — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 30, 2022

منذ ساعتين رئيس مجلس الوزراء العراقي: المعضلة سياسية وحلها سياسي، والحل ممكن عبر الحوار البناء وتقديم التنازلات من أجل العراق والعراقيين.

منذ ساعتين رئيس مجلس الوزراء العراقي: سنتحمل المسؤولية وحاضرون لنفعل أي شيء من أجل العراق.

منذ ساعتين رئيس الوزراء العراقي: أدعو إلى ضبط النفس وتحمل الصعاب والمشقات وضرورة التعان لإيقاف من يسرع إلى الفتنة.

منذ ساعتين رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي: نعيش مرحلة خطرة تجاوزت كل الاحتمالات السيئة وتستوجب الحكمة والاتزان.

منذ ساعتين رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم يدعو التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي إلى الدخول في حوار مفتوح مباشر.

أنصار التيار الصدري يقتحمون مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء للمرة الثانية خلال 4 أيام pic.twitter.com/vssfWxNS63 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 30, 2022

منذ ساعتين وزارة الصحة العراقية: ارتفاع عدد الإصابات جراء مظاهرات التيار الصدري إلى 125 بينهم 25 عسكريا.

منذ 3 ساعات البعثة الأممية في العراق: التصعيد المستمر مقلق للغاية لذا فإن أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف.

منذ 3 ساعات البعثة الأممية في العراق: نشجع جميع الجهات الفاعلة على التهدئة من أجل مصلحة جميع العراقيين.

منذ 3 ساعات البعثة الأممية في العراق تعليقا على الأزمة السياسية: التصعيد المستمر مقلق للغاية.. أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف.

منذ 3 ساعات الإطار التنسيقي في العراق: نحمل الجهات التي تقف خلف هذا التصعيد المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي.

منذ 3 ساعات الإطار التنسيقي في العراق: ندعو الجماهير المؤمنة بالقانون والشرعية إلى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها.

منذ 3 ساعات الإطار التنسيقي في العراق: الدولة وشرعيتها ومؤسساتها والسلم الأهلي خط أحمر على جميع العراقيين الاستعداد للدفاع عنه بكل الصور السلمية.

منذ 3 ساعات رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يوجه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواصل مع المتظاهرين.

منذ 3 ساعات رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يدعو المتظاهرين للحفاظ على سلمية التظاهر.

رئيس مجلس النواب @AlHaLboosii يجدد دعوته إلى المتظاهرين وقوة حماية البرلمان:

ويدعو المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر، ويوجِّه قوات حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان.. pic.twitter.com/jkU1E0c108 — المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب 🇮🇶 (@mediaofspeaker) July 30, 2022

منذ 3 ساعات أنصار التيار الصدري يتظاهرون أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء.

منذ 4 ساعات وكالة الأنباء العراقية: المتظاهرون يعلنون الاعتصام المفتوح داخل البرلمان.

منذ 5 ساعات وزارة الصحة العراقية: استقبلنا 60 مصابا بينهم 6 بحالة إصابة شديدة في مستشفيات الكرامة واليرموك والشيخ زايد.

منذ 5 ساعات أنصار التيار الصدري يقتحمون مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء للمرة الثانية خلال 4 أيام.

منذ 5 ساعات أنصار التيار الصدري يقتحمون مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء.

منذ 5 ساعات المقرب من زعيم التيار الصدري صالح العراقي: نحمل الكتل مسؤولية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين، فالقوات الأمنية مع الإصلاح والإصلاح معها.

منذ 5 ساعات أنصار التيار الصدري يقتحمون المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

منذ 5 ساعات رئيس الوزراء العراقي: نطالب القوات الأمنية بحماية المتظاهرين وندعو المتظاهرين للالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم.

منذ 5 ساعات رئيس الوزراء العراقي: يجب اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام والقوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية.

منذ 5 ساعات رئيس الوزراء العراقي: استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع ولا يخدم المصالح العامة.

منذ 5 ساعات رئيس الوزراء العراقي: أدعو المتظاهرين للالتزام بالسلمية وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية وحماية المؤسسات الرسمية.

منذ 5 ساعات إصابات جراء إطلاق قوات الأمن العراقية قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين من التيار الصدري عند مدخل المنطقة الخضراء.

منذ 5 ساعات قوات الأمن العراقية تطلق قنابل الغاز لتفريق متظاهرين من أنصار التيار الصدري عند المدخل الرئيسي للمنطقة الخضراء.

منذ 5 ساعات أنصار مقتدى الصدر يصلون إلى المدخل الرئيسي للمنطقة الخضراء بعد تجاوز الحواجز الأمنية المنصوبة فوق جسر الجمهورية.

منذ 5 ساعات أنصار مقتدى الصدر يتظاهرون عند مدخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية رفضًا لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.