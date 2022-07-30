دفعتهم اليونان إلى المياه الإقليمية.. تركيا تنقذ مهاجرين في بحر إيجة (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، فيديو يُظهر عملية إنقاذ لمهاجرين دفعتهم اليونان باتجاه المياه الإقليمية لتركيا في بحر إيجة.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها في تويتر إنه تم اكتشاف قاربين مطاطين لمهاجرين غير نظاميين، دفعهم قارب لخفر السواحل اليونانية باتجاه المياه الإقليمية لتركيا قبالة سواحل جشمه في بحر إيجة.

ونشرت الوزارة اسم ورقم القارب التابع لخفر السواحل اليونانية مع فيديو ملتقط بواسطة طائرة مسيّرة.

كما يظهر في الفيديو لحظة إنقاذ خفر السواحل التركية للمهاجرين.

الأمم المتحدة تشكر تركيا

وأمس الجمعة، أعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا عن شكرها لتركيا لاستضافتها أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

وفي تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أشار فرحان حق -نائب المتحدث باسم الأمين العام- إلى أن مسويا اختتمت زيارة إلى تركيا استغرقت 5 أيام شملت ولايتي غازي عنتاب وهطاي الحدوديتين مع سوريا.

وأوضح أن مسويا التقت سوريات نازحات ضمن جولتها، بالإضافة إلى شركاء في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والجهات المانحة ومسؤولين في الحكومة التركية.

وأضاف “مسويا أشادت بالحكومة التركية لدعمها الجهود الإنسانية وأعربت عن شكرها لتركيا، أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، ولاستضافتها 3.7 ملايين لاجئ”.

وأشار إلى أن 4.1 ملايين شخص في شمال غربي سوريا يعوّلون على المساعدات الإنسانية الأممية لسد احتياجاتهم الأساسية، وأن المنظمة الأممية ترسل شهريًا عبر الأراضي التركية من الغذاء ما يلبي احتياجات 2.4 مليون فرد في سوريا.

وسبق للأمم المتحدة أن أعلنت أن مسويا ستصل إلى تركيا في 25 يوليو/تموز الجاري، لمراقبة عمل آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 12 يوليو، قرارًا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر “باب الهوى” على الحدود التركية لمدة 6 أشهر.