سياسة|بريطانيا

بريطانيا.. مئات الناشطين يقودون دراجاتهم في مسيرة لدعم لفلسطين (فيديو)

مسيرة دراجات داعمة للقضية الفلسطينية
مسيرة دراجات داعمة للقضية الفلسطينية (مواقع التواصل)
30/7/2022

شارك مئات الناشطين في مسيرة الدراجات التي نظمتها مؤسسة “الرحلة الكبيرة لفلسطين” البريطانية، أمس الجمعة، وتهدف إلى رفع الوعي بالقضية الفلسطينية ومساوئ الاحتلال الإسرائيلي، وجمع تبرعات لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وانطلقت المسيرة في مدن عدة منها ديربي ثم ستوك وصولًا إلى مانشستر.

ونشرت المؤسسة -عبر صفحتها في فيسبوك- صورا وفيديوهات للمشاركين الذين زيّنت الأعلام الفلسطينية ملابسهم وشاراتهم، فضلًا عن إبراز عدد منهم لافتات داعمة للشعب الفلسطيني، ومندّدة بالفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت عبر موقعها إلى أن راكبي الدراجات قدموا من جميع أنحاء المملكة المتحدة ومن دول أخرى، وجميعهم يشاركون في الحدث تضامنًا مع فلسطين ويتحدثون علنًا ضد الظلم الواقع على شعبها.

وهذه المرة الثانية الذي تنظم فيها “الرحلة الكبيرة لفلسطين” مسيرة مشابهة، إذ نظمت مسيرة العام الماضي، وفي هذه المرة تهدف إلى جمع تبرعات بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 61 ألف دولار أمريكي)، تمنحها لمؤسسات أخرى تقدّم مساعدات إنسانية لفلسطين.

وبرز على منصات التفاعل وسم “#Thebigrideforpalestine” الذي شارك عدد من الناشطين والمؤسسات عبره صورًا وفيديوهات لمشاركتهم في المسيرة خلال اليومين الماضيين.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند