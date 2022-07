بريطانيا.. مئات الناشطين يقودون دراجاتهم في مسيرة لدعم لفلسطين (فيديو)

شارك مئات الناشطين في مسيرة الدراجات التي نظمتها مؤسسة “الرحلة الكبيرة لفلسطين” البريطانية، أمس الجمعة، وتهدف إلى رفع الوعي بالقضية الفلسطينية ومساوئ الاحتلال الإسرائيلي، وجمع تبرعات لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وانطلقت المسيرة في مدن عدة منها ديربي ثم ستوك وصولًا إلى مانشستر.

ونشرت المؤسسة -عبر صفحتها في فيسبوك- صورا وفيديوهات للمشاركين الذين زيّنت الأعلام الفلسطينية ملابسهم وشاراتهم، فضلًا عن إبراز عدد منهم لافتات داعمة للشعب الفلسطيني، ومندّدة بالفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

— The Big Ride for Palestine (@bigride4pal) July 29, 2022

And we’re off! See you soon Stoke… #thebigrideforpalestine pic.twitter.com/6qN0qtseln

وأشارت عبر موقعها إلى أن راكبي الدراجات قدموا من جميع أنحاء المملكة المتحدة ومن دول أخرى، وجميعهم يشاركون في الحدث تضامنًا مع فلسطين ويتحدثون علنًا ضد الظلم الواقع على شعبها.

وهذه المرة الثانية الذي تنظم فيها “الرحلة الكبيرة لفلسطين” مسيرة مشابهة، إذ نظمت مسيرة العام الماضي، وفي هذه المرة تهدف إلى جمع تبرعات بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 61 ألف دولار أمريكي)، تمنحها لمؤسسات أخرى تقدّم مساعدات إنسانية لفلسطين.

Thank you to the Mosque in Stoke for hosting us.

Free Palestine!

See you soon Manchester… 🇵🇸🚲#thebigrideforpalestine pic.twitter.com/KfCW5eZLkJ

— The Big Ride for Palestine (@bigride4pal) July 30, 2022