الهند.. آلاف يشيعون جثمان شاب مسلم قتله مجهولون ورسالة مؤثرة من والده

شيع آلاف جنازة الشاب المسلم محمد فضيل بمدينة مانجالور في ولاية كارناتاكا (جنوبي الهند)، بعد يوم من مقتله على يد مجهولين في حادثة وقعت الخميس الماضي.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق الجنازة.

وتداولت منصات التواصل فيديو لوالد الضحية يدلي فيه بتصريحات مؤثرة، منها قوله “محمد لم يكن عضوًا في أي جماعة أو منظمة، لقد كان فتى طيبًا، ونحن لا ننظر إلى أي أحد على أساس الدين”.

وأضاف “انسوا أمر المشرعين وأعضاء البرلمان. قائد الشرطة لم يأتِ لنا حتى الآن، حتى رئيس وزراء الولاية لا يقف معنا نحن المسلمين، إنه يدعم الهندوس فقط. كل شيء مشتت الآن، لم يسأل علينا أحد”.

ووثقت كاميرا مراقبة واقعة مقتل الشاب المسلم، ويظهر فيها فضيل خارجًا من أحد المحلات ويهجم عليه 4 أشخاص فجأة مرتدين أقنعة ويحملون في أيديهم أسلحة حادة طعنوه بها ثم فروا من مكان الحادث، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق إلى المستشفى.

A Muslim youth hacked to death by an unidentified group in Surathkal, in outskirts of Mangaluru. Police says that he was attacked with a lethal weapon by a group of young men. Sec 144 CrPC imposed at Surathkal, Mulki, Bajpe, Panambur. Case registered in Suratkal.@TheQuint pic.twitter.com/FMyGU1RFb8 — Ananth Shreyas (@ananthshreyas) July 28, 2022

وأفادت الشرطة بأن منفذي الجريمة ودوافعها ما زالت مجهولة حتى اللحظة. ووفق المنصات الهندية، يرجّح وزير داخلية الولاية أن سبب الحادثة خلافات مالية بينه وبين الجناة.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين مع الواقعة. وقال الناشط الهندي سام خان “المنطقة التي قُتل فيها محمد فضيل أغلب قاطنيها من المسلمين، ومعظمهم أصحاب متاجر وأعمال، وهذا أزعج اليمينيين الهندوس الذين حاولوا مرارًا وتكرارًا إيذاءهم”، وأضاف “والآن يحاول الإعلام المتطرف التضليل بزعمه أن مقتل محمد فضيل حدث لأنه (شيعي) على علاقة عاطفية بفتاة (سُنّية)، وأنه قُتل على يد أهل تلك الفتاة”.

Suratkal is a coastal town predominantly of Beary Malayali speaking Muslims. The locals are mostly business owners. Hindutva have always envied their prosperity and guts. #Mangalore #Fazil https://t.co/IB3LPCbGTn — Sam (@SamKhan999) July 29, 2022

وعن شائعة علاقة الحب التي أثارتها منصات إعلامية هندية، قال الصحفي محمد إرشاد “لكل الإعلاميين ومطلقي الذباب الإلكتروني الذين يحاولون تشويه حقيقة مقتل فضيل ووصمها كذبًا بأنها نزاع بين سُنة وشيعة، سأوضح لكم. هذه المنطقة سكانها 100% من السنة، أعتقد أن عليكم الإتيان بقصص أكثر إبداعًا من تلك الأكاذيب المفضوحة”.

"Fazil wasn't a member of any org, He was a good boy, we don't see people by religion. Forget about MP, MLA visiting our home even DC didn't visit till now, The CM is only for the Hindus & not us muslims, everything is divided now, nobody came to ask about us."

Father of #Fazil pic.twitter.com/GEbPhxAwXm — Mohammed Irshad (@Shaad_Bajpe) July 29, 2022

Post mortem of #Fazil performed and his body was handed over to family. #Mangalore city limits section 144 has been imposed. Liquor ban has been imposed. 19 checkposts has been set up by the commissioner. #Karnataka pic.twitter.com/05djgcKH6w — Imran Khan (@KeypadGuerilla) July 29, 2022