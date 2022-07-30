القضاء اللبناني يحجز باخرة للتحقيق في نقلها حبوبا أوكرانية “مسروقة”

أصدر النائب العام التمييزي في لبنان، السبت، قرارًا بحجز سفينة تنقل حبوبًا قالت السفارة الأوكرانية في بيروت إنها أُخذت بشكل غير قانوني من مناطق في أوكرانيا أصبحت خاضعة للسيطرة الروسية.

وأعلن لبنان، الجمعة، تلقيه احتجاجات وإنذارات من عدد من الدول الغربية إثر رسوّ سفينة ترفع العلم السوري في مرفأ طرابلس اللبناني.

وقالت سفارة أوكرانيا في بيروت إن “سفينة سورية خاضعة لعقوبات أمريكية رست منذ أيام في ميناء طرابلس محملة بشعير وقمح نهبته روسيا من مخازن أوكرانية”، مضيفة أنها أبلغت السلطات اللبنانية أن ذلك سيضر بالعلاقات الثنائية.

وقال مسؤول قضائي إن النائب العام التمييزي غسان عويدات كلف المديرية العامة للجمارك وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات الأولية في قضية الباخرة “لوديسيا”.

وأمر النائب العام بـ”الحجز على الباخرة إلى حين انتهاء التحقيق”، كما كلف شعبة المعلومات التواصل مع السفارتين الروسية والأوكرانية في لبنان لـ”تحديد ما إذا كانت البضاعة مسروقة” أم لا.

وتعد أوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب في العالم، وعرقلت الحرب الروسية عليها، والعقوبات الغربية على موسكو عمليات تصدير الحبوب من البلدين.

وتتهم كييف روسيا بسرقة محاصيلها في المناطق التي احتلتها لاستخدامها في الاستهلاك المحلي أو بيعها في الخارج.

وأعلن السفير الأوكراني في بيروت أيهور أوستاش، الخميس، أنه التقى الرئيس اللبناني ميشال عون وبحثا “مسألة دخول سفينة سورية لميناء طرابلس محمّلة بشعير مصدره الأراضي الأوكرانية المحتلة بشكل مخالف للقانون”.

وأعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، أمس الجمعة، أنه تلقى “عددًا من الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية عقب وصول سفينة ترفع العلم السوري محملة بطحين وشعير”.

١)كشف وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ان لبنان تلقى عددا من الاحتجاجات والانذارات من عدد من الدول الغربية عقب وصول سفينة ترفع العلم السوري ومحملة بطحين وشعير، الى مرفأ طرابلس يوم امس. — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) July 29, 2022

وأوضح، وفق ما جاء في حساب الوزارة على تويتر، أن لبنان لم يتمكن بعد من تحديد مصدر المواد، مشيرًا إلى أن “الجهات المعنية تقوم حاليًّا بفحص الباخرة”.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه لبنان الغارق في انهيار اقتصادي، أزمة حبوب ويصطفّ اللبنانيون يوميًّا في طوابير للحصول على أكياس الخبز المدعوم.

وفاقمت الحرب الروسية على أوكرانيا الوضع، لكون لبنان يستورد 80% من حاجته من أوكرانيا.

ومنذ بدء الحرب، علقت آلاف الأطنان من الحبوب في الموانئ الأوكرانية، وقد وقعت كييف وموسكو الشهر الحالي اتفاقًا يسمح بتصدير ما بين 20 و25 مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا.