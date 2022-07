الأمم المتحدة تطلب من أحد محققيها توضيح تصريحات اعتبرتها إسرائيل “معادية للسامية”

طلب فيديريكو بيلييغاس رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أحد أعضاء لجنة تُحقّق في العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، توضيحًا بخصوص تصريحات أدلى بها بشأن “اللوبي اليهودي” واعتبرتها إسرائيل معادية للسامية.

وكان ميلون كوثاري -أحد أعضاء اللجنة- قد لمّح خلال مقابلة مؤخرًا مع موقع (موندوويس) -الذي يُغطيّ أخبار الأراضي الفلسطينية وإسرائيل والسياسات الأمريكية وحقوق الفلسطينيين- إلى وجود “لوبي يهودي”، مشكّكًا في شرعية عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة.

وأضاف “نحن محبطون جدًا من شبكات التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها -إلى حد كبير- اللوبي اليهودي، أو بعض المنظمات غير الحكومية المحدّدة التي تكرّس كثيرًا من المال لمحاولة تشويه سمعتنا”.

UN official Navi Pillay is defending Miloon Kothari against accusations of antisemitism from pro-Israel groups, Israeli lawmakers, and U.S. officials following his interview with Mondoweiss. https://t.co/f2oleVS2zt

وأثارت تصريحات كوثاري استياء إسرائيل التي طالبت، الجمعة، بإقالة أعضاء اللجنة وحلّها، وعبر تويتر أدان بعض الدبلوماسيين -منهم أمريكيون وبريطانيون- تصريحات كوثاري.

وبعد يومين من نشر المقابلة، كتبت جنيف ميراف إيلون شاهار -سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة- في رسالة وجّهتها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان “حان وقت حلّ هذه اللجنة”.

BREAKING: In a letter sent this evening to the UNHRC president, Commission of Inquiry chair Navi Pillay rejects calls by the U.S. government for accountability after her commissioner Miloon Kothari questioned Israel's membership in the U.N. and ranted about the “Jewish lobby.” pic.twitter.com/UTUO2hVudy

