ناشط نرويجي يحرق مصحفا في حي للمسلمين والشرطة تعتقل امرأة لاحقته (فيديو)

أحرق لارس ثورن -زعيم حركة “أوقفوا أسلمة النرويج”- نسخة من المصحف الشريف، في حي تعيش فيه جالية مسلمة كبيرة بضواحي العاصمة أوسلو.

وأثار المشهد حفيظة عدد من المسلمين الذين سارعوا إلى إطفاء النار المشتعلة، وسرعان ما تجمّع حشد للاحتجاج على الناشطين.

ولاحقت امرأة مسلمة بسيارتها ثورن وناشطين من الحركة، وادعت الشرطة النرويجية أنها صدمت سيارتهم عمدًا.

SIAN på Mortensrud som blir angrepet og kjørt av veien pic.twitter.com/inQXg742Pk — TaPPeliNo (@TaPPeliNoTV) July 2, 2022

وأظهر مقطع فيديو صوّره نرويجيون لاحقوا السيارتين أن المرأة حاولت مضايقة الناشطين لكنها لم تتعمّد قلبها.

وأضافت الشرطة في بيان أن الركاب الخمسة أصيبوا بجروح طفيفة واضطروا لنقل أحدهم إلى المستشفى.

وألقت الشرطة القبض على السائقة ومسلم آخر بتهمة “الاصطدام عمدًا بسيارة ثورن”، وقالت “لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن السيارة صُدمت عمدًا”.

ويأتي الحادث بعد أسبوع من حادث إطلاق نار وسط أوسلو، اعتبرته الشرطة “عملًا إرهابيًّا”.

وجعل ناشطون اسكندنافيون مناهضون للإسلام من اليمين المتطرف -بمن فيهم السويدي الدنماركي راسموس بالودان- من إحراق المصاحف في الأحياء التي يقطنها عدد كبير من المسلمين نشاطًا لهم.

وتعتبر السلطات هذه الاستفزازات “تعبيرًا عن حرية الرأي”، وتؤدي بانتظام إلى حوادث مع متظاهرين مناهضين، كما حدث مؤخرًا في السويد خلال عطلة عيد الفصح.