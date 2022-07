قتلى وجرحى في انهيار جليدي كبير بجبال الألب الإيطالية (فيديو)

قالت السلطات المحلية إن أجزاء من جبل جليدي انهارت، الأحد، في جبال الألب الإيطالية وسط ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 6 وإصابة 8.

وقالت حكومة مقاطعة ترينتو إن “عمليات الإنقاذ جارية في أعقاب انهيار جليدي كبير لقي فيه متسلقو جبال حتفهم”، مضيفة أنه من المحتمل أن يكون هناك “خسائر كبيرة”.

ووقع الانهيار الجليدي عند جبل مارمولادا، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 3300 متر، وهو أعلى جبل ضمن سلسلة جبال دولوميت، التي تمتد عبر منطقتي ترينتو وفينيتو الإيطاليتين.

We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will know it.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.

وقال حاكم فينيتو لوكا زايا إن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات قريبة في بلدات بيلونو وتريفيزو وترينتو وبولزانو.

وقالت وحدة الإنقاذ في جبال الألب إن الكتلة الجليدية الضخمة انهارت بالقرب من بونتا روكا، على الطريق الذي يستخدمه عادة متسلقو الجبال للوصول إلى القمة.

وقال متحدث “لحسن الحظ الأحوال الجوية جيدة، لكن الخطر يكمن في احتمال حدوث المزيد من الانهيارات”.

واستخدمت فرق الإنقاذ طائرات الهليكوبتر والكلاب المدربة بحثًا عن ناجين.

Incredible footage from an helicopter of the mountain rescue of the basal detachment in Marmolada.

Water lubrication at the base (or interstrata) and increased pressure in water-filled crevasses are probably the main causes for this catastrophic event pic.twitter.com/2OXRExkdjy

— Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022