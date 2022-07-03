صيادون فلسطينيون ينقذون زملاءهم بعد مهاجمة زوارق الاحتلال مراكبهم في بحر غزة (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو عملية إنقاذ صيادين فلسطينيين زملاءهم في عرض بحر شمال قطاع غزة، بعد تعطل مركبهم نتيجة إطلاق زوارق الاحتلال النار تجاهه في محاولة لاعتقال الصيادين على متن القارب، صباح اليوم.

وشهدت عملية الإنقاذ -شارك فيها ما يزيد عن 5 مراكب صيد- مطاردة ساخنة بين الزوارق الحربية الإسرائيلية ومراكب الصيد الفلسطينية.

وقال الصياد زكريا بكر منسق لجان الصيادين في غزة “إن زوارق إسرائيلية أطلقت النار تجاه مركب الصياد حمزة كسكين، ما أدى إلى تعطّل محرك قاربه”، واستنفرت مراكب الصيد المجاورة لإنقاذ الصيادين على متن المركب المصاب.

وأوضح أن الزوارق الحربية الإسرائيلية التي بدأت بملاحقة الصيادين منذ ساعات الصباح الأولى، اليوم الأحد، أطلقت النار تجاه محرك المركب لتعطيله.

ويتفق الصيادون على خطة إنقاذ المركب الذي يصاب برصاص الاحتلال من خلال إحاطته بشكل سريع وإنقاذ الصيادين وسحب المركب بالحبال.

وثمة مخاطر تحيط بعملية الإنقاذ، منها إطلاق النار العشوائي والمكثف تجاه الصيادين، ما قد ينجم عنه إصابة أكبر عدد منهم، أو ملاحقة الزوارق الحربية لمراكب الصيد التي تحاول الإنقاذ، وربما يتخلل ذلك دعس المراكب ومن عليها من الصيادين.

وأشار بكر إلى إصابة 3 صيادين من عائلته نتيجة دعس زورق إسرائيلي مركبهم خلال إنقاذهم مركبًا عطّله رصاص الاحتلال، ما أدى إلى إصابة أحد الصيادين بشلل ومعاناته من كسر في الحوض.

ويتعرض الصيادون الفلسطينيون في القطاع والبالغ عددهم نحو 4500 إلى اعتقالات وملاحقات يومية من زوارق الاحتلال، فضلًا عن إطلاق الرصاص وخراطيم المياه عليهم وسحب مراكبهم.

ووفق منسق لجان الصيادين، اعتقل الاحتلال 41 صيادًا -منذ بداية العام الجاري- أفرج عنهم جميعًا عدا 5 ما زالوا رهن الاعتقال.