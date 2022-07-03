سُمي تيمنًا باسم أخيه الشهيد.. استشهاد شاب فلسطيني في جنين برصاص الاحتلال

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، إن شابًّا استشهد متأثرًا بإصابته، أمس السبت، برصاص قوات الاحتلال في بلدة جبع القريبة من مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأعلنت الوزارة في بيان استشهاد الشاب كامل عبد الله علاونة (17 عامًا) متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي للاحتلال في البطن واليد في جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الشاب سُمي تيمنًا على اسم أخيه كامل علاونة، الذي استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في عام 2003.

الشهيد الطالب في الثانوية العامة كامل علاونة حمل اسم اخيه الشهيد الطالب في الثانوية العامة هو الآخر كامل علاونة، بعد تسعة عشر عام ها هو الذي حمل اسم اخيه قولاً ودربًا لحقه في قافلة الشهداء، ليصبح عدد شهداء جنين من بداية العام ٢٨ شهيد. pic.twitter.com/wAjs8wCzPK — ق.ض 𓂆 (@jalestinian2) July 3, 2022

الشهيد كامل عبدالله علاونة هو شقيق الشهيد كامل عبدالله علاونة، اشتبك مع قوات الاحتلال واستشهد بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢٦ واتسلّم رفات جثمانه الطاهر بسنة ٢٠١٤ واتسمى أخوه الصغير على اسمه، مبارح الأخ الصغير كان مشتبك مع قوات الاحتلال بجبع واستشهد اليوم متأثر بجراحه..

المجد والخلود لكما pic.twitter.com/XT2rXPyD8F — . (@hadeelll991) July 3, 2022

وتشهد مدينة جنين وقراها مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي منذ مارس/آذار، إذ كثف جيش الاحتلال عملياته العسكرية شمالي الضفة الغربية، عقب تنفيذ شبان من جنين هجمات داخل إسرائيل أسفرت عن مقتل 19 إسرائيليًّا غالبيتهم من المدنيين.

وبارتقاء علاونة، يرتفع عدد الشهداء في مدينة جنين وقراها إلى 28 فلسطينيًّا من بينهم الزميلة شيرين أبو عاقلة.