سياسة|فلسطين

سُمي تيمنًا باسم أخيه الشهيد.. استشهاد شاب فلسطيني في جنين برصاص الاحتلال

كامل علاونة (تواصل اجتماعي)
3/7/2022

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، إن شابًّا استشهد متأثرًا بإصابته، أمس السبت، برصاص قوات الاحتلال في بلدة جبع القريبة من مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأعلنت الوزارة في بيان استشهاد الشاب كامل عبد الله علاونة (17 عامًا) متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي للاحتلال في البطن واليد في جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الشاب سُمي تيمنًا على اسم أخيه كامل علاونة، الذي استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في عام 2003.

وتشهد مدينة جنين وقراها مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي منذ مارس/آذار، إذ كثف جيش الاحتلال عملياته العسكرية شمالي الضفة الغربية، عقب تنفيذ شبان من جنين هجمات داخل إسرائيل أسفرت عن مقتل 19 إسرائيليًّا غالبيتهم من المدنيين.

وبارتقاء علاونة، يرتفع عدد الشهداء في مدينة جنين وقراها إلى 28 فلسطينيًّا من بينهم الزميلة شيرين أبو عاقلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات