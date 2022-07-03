روسيا تعتقل عالما ثانيا بتهمة خيانة الدولة

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، أمس السبت، عن مصدر قريب من التحقيقات قوله إن روسيا احتجزت عالمًا آخر بمدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية -في غضون أيام من اعتقال ديمتري كولكر- للاشتباه في خيانته للدولة.

وأوضحت الوكالة أنه جرى اعتقال أناتولي ماسلوف، كبير العلماء في معهد الميكانيكا النظرية والتطبيقية بمدينة نوفوسيبيرسك التي تبعد نحو 2800 كيلومتر شرق موسكو، وتم نقله إلى سجن في العاصمة الروسية للتحقيق معه من جهاز المخابرات الروسي.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن السلطات “تشتبه في أن ماسلوف قدّم بيانات من أسرار الدولة”، موضحًا أن البيانات مرتبطة بأنظمة صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن ماسلوف اعتُقل في 28 يونيو/حزيران، وقالت رويترز إنها لم تتمكن من التحقق من تلك التقارير، كما لم يتسن لها الاتصال بمحامي ماسلوف.

وكانت السلطات قد اعتقلت، الأسبوع الماضي، ديمتري كولكر -عالِم الفيزياء والرياضيات بجامعة نوفوسيبيرسك- بتهمة خيانة الدولة بدعوى تعاونه مع أجهزة الأمن الصينية.

وخلال السنوات الماضية، ألقت السلطات القبض على عدد من العلماء الروس، ووجهت إليهم تهم الخيانة بدعوى نقلهم مواد حساسة إلى أجانب.

وتصل عقوبة خيانة الدولة الروسية إلى السجن لمدة 20 عامًا.

ونقلت وكالة تاس عن عائلة كولكر قولها إنه متهم بالتعاون مع أجهزة الأمن الصينية، وإنه ألقى محاضرات في السابق في مؤتمر دولي في الصين وتم نقله الآن إلى سجن في موسكو.

وقالت ابنة كولكر إن العالِم تم تشخيصه بالسرطان في المرحلة الرابعة، وفق ما ذكرت الوكالة.