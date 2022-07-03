قائد حراك “بالتريس” الشبابي للجزيرة مباشر: سنعتصم في كافة ميادين ليبيا حتى تفكيك جميع المؤسسات السياسية (فيديو)

قال رئيس حراك تيار (بالتريس) الشبابي (عمر الطرداط) إنهم ينوون إطلاق اعتصامات ميدانية سلمية في مختلف ميادين ليبيا وساحاتها.

وأضاف للجزيرة مباشر “نحن أمام اعتصام مدني في ربوع ليبيا، يدعو إليه حراك تيار بالتريس الذي يمثل أسفل الهرم الاجتماعي للشباب المطحون”، وفق تعبيره.

وتابع “المحاصصة السياسية أصبحت من الماضي، ولا نملك أي أيديولوجية غير وطنية، إنما نؤمن بليبيا واحدة ومن دون قوات أجنبية، مع تفكيك جميع المؤسسات السياسية سواء التنفيذية أو التشريعية لأنها جزء أساسي من الوضع الاجتماعي الخدمي الراهن”.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة إن المجلس الرئاسي الليبي أبدى موافقته على مشروعية الاعتصامات المزمع انطلاقها الأحد.

وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر “نحن مع هذه الاعتصامات وننادي بها ونطالبهم -في إشارة إلى المعتصمين- بالاستمرار لحين التزام كل المؤسسات بتنفيذ تلك المطالب”.





ومساء السبت، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خالد المشري -خلال اتصال مع السفير الأمريكي في طرابلس- ضرورة التزام الجميع بالمحافظة على الأمن، وحق المتظاهرين السلميين في التعبير عن أرائهم وضرورة الاستماع لمطالبهم بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وبخصوص تصريح المشري، قال أوحيدة “لا يساوي شيئًا ولا تأثير له ولا قدرة له على فعل شيء، ربما حاول القفز على المشهد والأحداث الجارية”.

وأضاف “المجلس الرئاسي جسم صوري لا يملك أي قوة فعلية على الأرض، ويُفترض أن يتخذ مجلس النواب خطوات ملموسة وعملية تبدأ بتحديد موعد حقيقي للانتخابات وتقديم مقترح للاستفتاء أو الانتخابات في موعد لا يتجاوز نهاية العام الجاري”.

وأكد أوحيدة أن المجلس الرئاسي “أخطأ تمامًا في المسؤوليات التي جاءت بها خريطة الطريق، ومنها مطالب إخراج المرتزقة واستبعاد التدخل الأجنبي”، مشددًا على أن المجتمع الدولي لم يتعاون ووقف ضد خيار الحوار الليبي الليبي.





واستطرد “للأسف لم يعملوا على تلك المطالب، ولم يحركوا ساكنًا، لا هم ولا عبد الحميد الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية) في ما يتعلق بالانتخابات، وإنما عقّدوا المشهد وأسهموا في إفشال الانتخابات”، على حد تعبيره.

وحمّل أوحيدة حكومة الدبيبة المسؤولية الكاملة عن ما يجري حاليًا في ليبيا، وتساءل عمّا يمكن للمجلس الرئاسي أن يفعله الآن، مستبعدًا في الوقت نفسه أن يملك هذا المجلس أي قرار، متهمًا إياه بأنه “يحتمي بمجموعات مسلحة قد تنقلب عليه في أي لحظة”، وفق قوله.