الشرطة الدنماركية: ضحايا جراء إطلاق نار داخل مركز تسوق (فيديو)

أفادت الشرطة الدنماركية، اليوم الأحد، بوقوع إصابات عدة جراء إطلاق نار داخل مركز للتسوق.

وقالت شرطة كوبنهاغن عبر تويتر إنها أرسلت أفراد أمن إلى مركز (فيلدز) التجاري بعد تقارير عن إطلاق النار، وطلبوا من الناس إرسال أي لقطات مصوّرة أو تفاصيل ذات صلة من مكان الحادث.

وأضافت “اعتقل شخص على صلة بإطلاق النار في مركز فيلدز للتسوق. لا نستطيع حتى الآن الإدلاء بمزيد من المعلومات عن هوية هذا الشخص”.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورًا تُظهر أفراد شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري الذي يقع بالقرب من مطار المدينة، بحسب أسوشيتد برس.

ونشرت قناة TV2 الدنماركية صورة لرجل أثناء وضعه على نقالة، في حين نقلت أسوشيتد برس عن شهود عيان قولهم إن الناس كانوا يبكون ويختبئون في المتاجر، وسط حضور مكثف للشرطة.

En person er anholdt i forbindelse med skyderiet i Fields. Vi har fornuværende ikke mulighed for at fortælle mere om vedkommendes identitet. Vi er massivt tilstede i Fields og arbejder på at danne os et overblik. Vi opdaterer her, så snart vi kan #politidk https://t.co/84Df2mspVD

— Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2022