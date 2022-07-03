الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي يحصل على درجة الماجستير من جامعة بيرزيت (فيديو)

نال الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، أحد أسرى “الهروب الكبير”، درجة الماجستير من جامعة بيرزيت وسط الضفة الغربية.

وقالت جامعة بيرزيت في منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، إن سميرة ابنة الطالب الأسير زكريا الزبيدي تسلمت شهادة تخرّج والدها في برنامج ماجستير الدراسات العربية المعاصرة.

ونظمت جامعة بيرزيت، الجمعة، حفل التخرج السنوي الـ47 لطلبتها، وشمل كليتي الحقوق والإدارة العامة، والدراسات العليا.

وعلق يحيى الزبيدي -شقيق الأسير زكريا- على نيل أخيه درجة الماجستير، وقال “بعلم الفلسطينيين وثقافتهم نكمل المسيرة التي لا تتوقف بأي اعتقال أو استشهاد أو تعذيب”.

وأوضح في حديث مع الجزيرة مباشر أن زكريا استمع خلال وجوده في السجن عن طريق الراديو لمناقشة رسالته، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة رفعت معنوياته ومعنويات باقي الأسرى.

وكان الزبيدي قد التحق ببرنامج ماجستير الدراسات العربية المعاصرة في جامعة بيرزيت، وقبل مناقشة رسالة تخرجه اعتقلته قوات خاصة إسرائيلية من مدينة رام الله يوم 27 فبراير/شباط 2019.

والسبت، استُعرضت رسالة ماجستير الزبيدي في جامعة بيرزيت، بعنوان “الصياد والتنين: المطاردة في التجربة الفلسطينية 1968ـ 2018”.

وتتحدث رسالة ماجستير الزبيدي التي استكملها وهو في الأسر عن تجربة المطارَد الفلسطيني من السلطات الإسرائيلية.

والزبيدي (46 عامًا) واحد من 6 أسرى فرّوا عبر نفق من سجن جلبوع شديد الحراسة شمالي إسرائيل، في 6 سبتمبر/أيلول، وأعادت إسرائيل اعتقاله مع باقي الأسرى الفارين.

وهو موقوف منذ عام 2019، وأفلت من الاغتيال 4 مرات، ويُتهم بأنه قائد كتائب شهداء الأقصى السابق في الضفة الغربية، المحسوبة على حركة “فتح”.