الأردن.. السلطات تكشف أسباب حادث سقوط صهريج معبّأ بغاز الكلورين السام في ميناء العقبة (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الأحد، أن لجنة التحقيق في حادث سقوط صهريج معبّأ بغاز “الكلورين السام” في ميناء العقبة الذي أدى لمقتل 13 وإصابة أكثر من 260، توصلت إلى وجود “عجز كبير” في إجراءات السلامة العامة في الميناء، مؤكدا إحالة التقرير إلى الادعاء العام.

وأدى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء العقبة الواقع على بعد 328 كيلو مترا جنوب عمان، الاثنين الماضي، إلى مقتل 8 أردنيين و5 فيتناميين.





وشكلت الحكومة الأردنية فريقًا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية للتحقيق بالحادث.

وقال الخصاونة خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء “التحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التهاون معه”.

وأضاف “فريق التحقيق أنجز مهمته وأعد تقريرًا يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية”.

وأكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية رئيس لجنة التحقيق في مؤتمر صحفي أن “السبب الرئيسي للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني (للرافعة) مع وزن حمولة الحاوية (وزن الحاوية كان يبلغ 28,900 طن وهو يزيد بمقدار 3 اضعاف على قدرة السلك البالغة 8.6 أطنان ما أدى إلى انقطاعه”.

وأضاف “كان من المفترض تحميل 18 حاوية من غاز الكلورين للباخرة. تم تحميل 4 وأثناء تحميل الحاوية الخامسة انقطع السلك وسقطت الحاوية ما أدى إلى تسرب الغاز وحدوث وفيات ومصابين”.

وأوضح أن “من الأسباب الأخرى للحادث عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة خلال تحميل مثل هذه المواد الخطرة”.

وأكد الفراية أن “التحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظفين غير مختصين واستهتار وإهمال وعدم احتراز”، مشيرا إلى أن “القيادات العليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديهم ممارسات قيادية”.

وتابع “التحقيق أثبت وجود مسؤولية على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليَّات في الشَّركة، ورئيس قسم التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس نوبة التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وآخرين غيرهم”.

وأشار إلى أن “اللجنة أوصت في تقريرها بإعادة هيكلة شركة إدارة وتشغيل الموانئ وإعادة بناء قدرات العاملين في السلامة العامة”.

من جانب آخر، بدأ مئات العمال في ميناء العقبة المطل على البحر الأحمر الأحد إضرابا عن العمل احتجاجا على ضعف إجراءات السلامة العامة، حسبما أعلن مسؤول نقابي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نقيب العاملين في الموانئ احمد عمايرة قوله إن “العاملين في الميناء ينفذون إضرابا عن العمل احتجاجا على ضعف إجراءات السلامة العامة في الميناء والتي أدت الى وفاة وإصابة عدد من زملائهم العاملين في الميناء”.

وأضاف أن “نحو 95% من العاملين البالغ عددهم 2300 يشاركون في هذا الإضراب مطالبين المسؤولين في العقبة وعمان وأصحاب القرار بضرورة تعزيز إجراءات الحماية والسلامة العامة”.

ومدينة العقبة هي الميناء البحري الوحيد في المملكة، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته، ويُعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر ومن المواقع السياحية المهمة في البلاد.