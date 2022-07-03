سياسة|مصر

أطلقوا سراح المعتقلين.. حملة حقوقية تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين في مصر (فيديو)

مدخل أحد السجون في مصر (الجزيرة - أرشيف)
3/7/2022

يواصل وسم (#أطلقوا_سراح_المعتقلين) تصدّر المنصات الرقمية المصرية ضمن حملة حقوقية تسلّط الضوء على معاناة آلاف المعتقلين السياسيين وتطالب بسرعة إطلاق سراحهم.

ودشن ناشطون الوسم -بين الأعلى تداولًا في مصر عبر تويتر- للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الذين قضى بعضهم أكثر من 8 سنوات في السجن على ذمة قضايا ذات طابع سياسي.

وندّد آخرون بعدم نيل المعتقلين السياسيين لحقوقهم التي كفلها القانون وحرمانهم من حقوقهم الآدمية ومن رؤية عائلاتهم.

ونشر المدونون أسماء المعتقلين مصحوبة بتاريخ احتجازهم والظروف المصاحبة، وطالبوا بإنهاء معاناتهم داخل الزنازين، وأشادوا بأي محاولة قد تخلق “تحركا في ملف المعتقلين”، أو تشكل حالة من الضغط تؤدي إلى الإفراج عن عدد من المعتقلين.

في السياق، بدأ الزميل الصحفي بالجزيرة مباشر هشام عبد العزيز، منذ أيام، السنة الرابعة في السجن، إذ اعتقل لدى عودته إلى مصر لقضاء إجازته السنوية في 20 يونيو/حزيران 2019.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل هشام بعد 6 أشهر من حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة، ثم أعيد تدويره بالتهمة ذاتها في قضية جديدة.

وطالبت شبكة الجزيرة مرات عدة بالإفراج عنه وعن ثلاثة آخرين من صحفييها هم بهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ، الذين اعتقلوا خارج نطاق العمل أثناء عودتهم إلى مصر لقضاء الإجازة السنوية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل