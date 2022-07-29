بعد انحياز ألمانيا لليونان.. تشاووش أوغلو: أثينا تنتهك الاتفاقات بتسليحها جزر إيجة والمتوسط (فيديو)

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن اليونان تنتهك الاتفاقات بتسليحها الجزر في بحري إيجة والمتوسط.

وأوضح أوغلو -في مؤتمر صحفي مشترك، الجمعة، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في إسطنبول- أن “اليونان تنتهك الاتفاقات بتسليحها الجزر، وعندما نتحدث عن القانون الدولي ليس من الصواب الدفاع عن اليونان فقط لأنها عضو في الاتحاد الأوربي”.

وأردف مخاطبًا نظيرته الألمانية “أود التأكيد أن احتضان التنظيمات الإرهابية يتعارض مع روح التحالف”.

وتابع “ننتظر اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان أمن مساجد وجمعيات الجاليتين التركية والمسلمة في ألمانيا”.

ألمانيا تنحاز لليونان

وفي وقت سابق اليوم، انحازت وزيرة الخارجية الألمانية إلى الجانب اليوناني في نزاعه مع تركيا بشأن السيادة على الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة.

وقالت أنالينا “الجزر اليونانية أراض يونانية، ولا يحق لأحد التشكيك في ذلك”، مضيفة أن الحكومة الألمانية ستظهر تضامنها مع اليونان وستدافع عن الأسرة الأوربية، موضحة أن هذه ستكون رسالتها إلى تركيا، داعية أنقرة وأثينا إلى تغليب الحوار لحل الخلافات القائمة بينهما، كونهما شريكين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وردًا على ذلك، قال تشاوش أوغلو إن “على ألمانيا أن تتخذ موقفًا أكثر توازنًا بالنسبة لبحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وألا تدخل لعبة الاستفزازات والدعاية اليونانية والقبرصية”.

وأضافت أنالينا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته، الجمعة، مع نظيرها اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا إنها تدرك مخاوف اليونان بشأن جارتها تركيا، وإنها بحثت مع ديندياس القضايا ذات الصلة بما فيها بيع برلين غواصات لتركيا.

وأضافت في إشارة إلى التوترات بين الدولتين العضوتين في حلف (الناتو) والتحديات التي تطرحها الحرب الروسية في أوكرانيا “نحن بحاجة إلى الوحدة والحوار، ونحتاج إلى عمل هادئ في هذه الأوقات الصعبة”، مشيرة إلى أن الصراع داخل (الناتو) هو بالضبط ما كان يهدف إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بدوره، أعرب ديندياس عن استيائه من عدم وجود دعم على مستوى الاتحاد الأوربي لليونان في صراعها مع تركيا، قائلًا إنه “شعر في كثير من الأحيان بأنه وحيد” عند عرض قضية اليونان في بروكسل، داعيًا وزراء خارجية الاتحاد الأوربي إلى دعم سياسة الاتحاد عند زيارتهم لتركيا من خلال إدانتهم لأعمال العنف التي تهدد بها أنقرة.

التشكيك بسيادة اليونان

وشككت تركيا في سيادة الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة، وطالبت بانسحاب الوحدات العسكرية اليونانية بموجب المعاهدات الدولية، بينما أشارت اليونان إلى وجود زوارق إنزال على الساحل التركي.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ستبحث مسألة السيادة على جزر بحر إيجة إذا لم تتخل اليونان عن تسليحها.

وأوضح أن تركيا أرسلت رسالتين إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاك اليونان وضع الجزر المنزوعة السلاح في بحر إيجة.

وذكر أن هذه الجزر منحت لليونان بموجب اتفاقيتي لوزان وباريس للسلام بشرط نزع سلاحها، لافتًا إلى أن أثينا بدأت انتهاك ذلك في الستينيات.