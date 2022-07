أول محادثات مباشرة بين بلينكن ولافروف منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا.. أبرز ما جاء فيها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه تحدث عبر الهاتف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وأبلغه بأن ضم روسيا لأوكرانيا لن يكون مقبولًا أبدًا.

وإلى جانب مناقشة إجراء عملية تبادل محتملة للأسرى، أشار بلينكن إلى أنه تحدث مع لافروف في ضوء بيانات الكرملين الأخيرة حول خططه بشأن المضي قدمًا في ضم مزيد من الأراضي الأوكرانية.

وهذا الاتصال هو الأول بين الوزيرين منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي.

وعلّق بلينكن على كلمات لافروف حول استبدال الحكومة الأوكرانية المنتخبة ديمقراطيًا، قائلًا “لن يتم قبول هذه الخطط أبدًا”.

وأضاف “العالم لن يعترف بعمليات الضم تلك، وسنفرض عقوبات إضافية أكبر ضد روسيا إذا مضت قدمًا في خططها، وسنواصل أيضًا الوقوف إلى جانب أوكرانيا لدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها وفرض تكاليف على روسيا حتى تنهي عدوانها”.

وأوضح بلينكن إن روسيا تعدّ “استفتاءات مزورة” لمحاولة “إثبات كذبة” أن الأشخاص الذين يعيشون في هذه الأراضي الأوكرانية “يسعون لأن يكونوا جزءًا من روسيا”.

وحثّ بلينكن نظيره الروسي على ضمان وفاء موسكو بالتزاماتها في إطار الاتفاقية التي تم التفاوض عليها بمساعدة تركيا بشأن الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ الأوكرانية. ورد لافروف بالقول إن العقوبات الأمريكية هي التي عقّدت وضع الغذاء العالمي.

من جانبها، قالت الخارجية الروسية إن الوزيرين “تبادلا آراءهما بشأن مشكلة العلاقات الثنائية التي تحتاج بشدّة إلى تطبيع”.

وأضافت في بيان “فيما يخصّ تبادل محتمل لسجناء روس وأمريكيين، أصرّ الجانب الروسي على أن نعود إلى نظام الحوار المهني، الخالي من التكهنات الإعلامية، في إطار دبلوماسية متكتمة”.

🇷🇺🇺🇸📞 FM #Lavrov had a telephone conversation with @SecBlinken, at the latter’s initiative.

❗FM Lavrov emphasized that the continued arming of the armed forces of Ukraine with #US and #NATO weapons is only prolonging the agony of the Kiev regime.

🔗https://t.co/DOHR2LLJ0c pic.twitter.com/QiLZBbDWIM

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 29, 2022