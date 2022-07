مشرعون أمريكيون يطالبون بايدن بتكليف وزارة العدل و FBI بالتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة (فيديو)

طالب مشرعون أمريكيون من أمام مبنى الكونغرس، الرئيس جو بايدن بتكليف وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، بالتحقيق في مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وقالت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب رشيدة طليب، في مؤتمر صحفي عقده أعضاء من الكونغرس وعائلة الزميلة شيرين “أطالب الرئيس بايدن بتكليف وزارة العدل والـ FBI بالتحقيق في مقتل شيرين”.

وأضافت “وزارة الخارجية فشلت بالقيام بواجبها بشأن مقتل أمريكيين في الخارج عندما يكون الجاني هو إسرائيل”.

وأشارت إلى أن “عائلة شيرين أبو عاقلة لم تستطع حتى الحزن عليها إذ قوبلت بالقمع الإسرائيلي”.

من جهتها قالت النائبة في الكونغرس إلهان عمر إن “المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة، لأن شيرين أبو عاقلة كانت مواطنة أمريكية وتقوم بعمل محمي بالدستور”.

وأضافت “ندعو إلى تحقيق تقوم به وزارة العدل ومكتب التحقيق الخاص بجرائم الحرب ضد المواطنين الأمريكيين”.

أما النائبة الديمقراطية كوري بوش، فقالت إن “على الإدارة الأمريكية فتح تحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة، ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها، والإفلات من العقاب يجب أن ينتهي”.

وقال النائب أندريه كارسون إن “مقتل شيرين كان اعتداء على حرية الصحافة، ونحن بحاجة لأجوبة لمحاسبة الجاني”.

بدوره قال إنطوان أبو عاقلة، شقيق الزميلة شيرين “جئنا إلى واشنطن لأننا نريد أن نعرف من ضغط على الزناد؟ ومحاسبة من أصدر أمر القتل” مؤكدًا أن “التحقيقات أظهرت مسؤولية إسرائيل عن مقتل شيرين”.

وأضاف” طالبنا بتحقيق شفاف بمقتل شيرين يقوم به مكتب التحقيقات الفيدرالي”.

وبيّن أن “العائلة تتوقع أن تضع الإدارة الأمريكية مواردها لكشف الحقيقة، ولا يمكن التعويل على كلمة إسرائيل أو الأخذ بكلام مجرمي الحرب”.

وأكد مطالبة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بحسب بيان سابق كان يتحدث عن الرؤية الأمريكية لملابسات مقتل شيرين.

Today I met with the family of slain Palestinian-American journalist Shireen Abu Akleh, whose fearless journalism earned her the respect of audiences around the world. I expressed my deepest condolences and commitment to pursue accountability for her tragic killing. pic.twitter.com/zJL4zR6l2E

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 27, 2022